Принцесса Швеции повторила образ Меган Маркл на свадьбе в Иордании (фото)

Будущая королева посетила свадьбу принца Хусейна в сопровождении своего мужа, принца Даниэля.

Related video

45-летняя кронпринцесса Швеции Виктория повторила образ Меган Маркл, посещая свадьбу принца Хусейна в Иордании 1 июня 2023. Об этом пишет Town&Country.

Дочь шведского короля прибыла на историческое событие в нежном цветочном образе, однако вечером сменила платье на более яркое.

На вечернем государственном приеме принцесса Виктория, наследница шведского престола вернулась к своей любви к розовому цвету с ярко-розовым платьем-накидкой Ginkgo от Safiyaa.

Принцесса Виктория Фото: Getty Images

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл носила синюю версию этого платья во время своего королевского тура на Фиджи в 2018 году. Принцесса Виктория завершила свой образ диадемой Boucheron с лавровым венком.

Принцесса Швеции Виктория

Кронпринцесса Виктория Ингрид Алиса Дезире – наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густафа и королевы Сильвии, старшая сестра принца Карла Филиппа и принцессы Мадлен. Она также посещала с отцом коронацию Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.

Король Швеции с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, мама жениха, королева Иордании Рания выбрала на свадьбу сына роскошное черное платье от Dior.

Также Фокус писал о нежном образе Кейт Миддлтон на королевской свадьбе в Иордании.