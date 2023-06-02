Принцеса Швеції повторила образ Меган Маркл на весіллі в Йорданії (фото)

Майбутня королева відвідала весілля принца Хусейна у супроводі свого чоловіка, принца Даніеля.

Related video

45-річна кронпринцеса Швеції Вікторія повторила образ Меган Маркл, відвідуючи весілля принца Хусейна в Йорданії 1 червня 2023 року. Про це пише Town&Country.

Донька шведського короля прибула на історичну подію в ніжному квітковому образі, проте ввечері змінила сукню на більш яскраву.

На вечірньому державному бенкеті принцеса Вікторія, спадкоємиця шведського престолу повернулася до своєї любові до рожевого кольору з яскраво-рожевою сукнею-накидкою Ginkgo від Safiyaa.

Принцеса Вікторія Фото: Getty Images

Раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл носила синю версію цієї сукні під час свого королівського туру на Фіджі у 2018 році. Принцеса Вікторія завершила свій образ діадемою Boucheron з лавровим вінком.

Принцеса Швеції Вікторія

Кронпринцеса Вікторія Інгрід Аліса Дезіре — спадкоємиця шведського престолу, донька короля Швеції Карла XVI Густафа і королеви Сільвії, старша сестра принца Карла Філіпа і принцеси Мадлен. Вона також відвідувала з батьком коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023.

Король Швеції з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, мама нареченого, королева Йорданії Ранія обрала на весілля сина розкішну сукню від Dior.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на королівському весіллі в Йорданії.