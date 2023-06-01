Королева Йорданії Ранія з'явилася на весіллі сина у розкішній чорній сукні від Dior

Саме в ці хвилини спадковий принц Йорданії Хусейн та його кохана Раджва одружуються.

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На сьогодні Йорданія стала центром світського життя. Адже кронпринц Хусейн одружується з Раджвою Аль-Хусейн. Перша частина свята – скромна, лише 140 гостей були присутні на "елегантній" релігійній церемонії в садах королівського палацу Захран. І мати нареченого, королева Ранія постаралася не затьмарити наречену, обравши стриману сукню від Dior, пише Daily Mail.

На відео з державного телеканалу видно, як королева та її чоловік король Абдалла стояли біля дверей, вітаючи гостей, серед яких було чимало членів королівських сімей. Ранія виглядала чудово в чорній сукні з колекції Dior Couture Fall 2022 з обробкою на комірі та рукавах.

Одними з перших на церемонію прибули принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Кейт зробила реверанс королю Абдаллі і королеві Ранії, після чого четвірка деякий час говорила.

Присутність британських членів королівської родини, яких минулої ночі помітили в розкішному готелі в Аммані, трималася в секреті і була підтверджена йорданськими державними ЗМІ лише за кілька годин до початку церемонії палацу.

Але навряд чи варто дивуватися з того, що Кейт і Вільям здійснили подорож на Близький Схід, оскільки обидва, без сумніву, поділяють любов до Йорданії.

Сім'я Кейт Міддлтон провела в Йорданії три роки на початку 80-х, коли Кейт було всього два роки, після того, як її батько Майкл, менеджер British Airways, переїхав до Аммана по роботі.

А принц Вільям добре знає членів королівської родини Йорданії. Принц Хусейн навчався у престижній військовій академії Сандхерст, а королева Ранія та король Абдалла були присутні на коронації короля Чарльза та на похороні його матері. Крім принца Вільяма з дружиною, на весілля були також принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, кронпринц Данії Фредерік із дружиною Мері та багато інших.

Кронпринц Данії Фредерік також приїхав до Йорданії з дружиною Фото: Скриншот

Наслідний принц Йорданії Хусейн та Раджва Аль-Саїф сяяли від радості, приносячи один одному клятви на весільній церемонії.

До вівтаря її вів молодший брат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як відбудуться весільні урочистості з нагоди одруження Хусейна та Раджви, яка, до речі, є родичкою короля Саудівської Аравії Салмана.