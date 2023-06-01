Королева Иордании Рания появилась на свадьбе сына в роскошном черном платье от Dior

Именно в эти минуты наследный принц Иордании Хусейн и его возлюбленная Раджва вступают в брак.

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На сегодня Иордания стала центром светской жизни. Ведь кронпринц Хусейн вступает в брак с Раджвой Аль-Хусейн. Первая часть праздника – скромная, всего 140 гостей присутствовали на "элегантной" религиозной церемонии в садах королевского дворца Захран. И мать жениха, королева Рания постаралась не затмить невесту, выбрав сдержанное платье от Dior, пишет Daily Mail.

На видео с государственного телеканала видно, как королева и ее супруг, король Абдалла, стояли у двери, приветствуя гостей, среди которых было немало членов королевских семей. Рания выглядела потрясающе в черном платье из коллекции Dior Couture Fall 2022 с отделкой на воротнике и рукавах.

Одними из первых на церемонию прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Кейт сделала реверанс королю Абдалле и королеве Рании, после чего четверка некоторое время болтала.

Присутствие британских членов королевской семьи, которых прошлой ночью заметили в роскошном отеле в Аммане, держалось в секрете и было подтверждено иорданскими государственными СМИ только за несколько часов до начала дворцовой церемонии.

Но вряд ли стоит удивляться тому, что Кейт и Уильям совершили путешествие на Ближний Восток, поскольку оба, без сомнения, разделяют любовь к Иордании.

Семья Кейт Миддлтон провела в Иордании три года в начале 80-х, когда Кейт было всего два года, после того как ее отец Майкл, менеджер British Airways, переехал в Амман по работе.

А принц Уильям хорошо знает членов королевской семьи Иордании. Принц Хусейн учился в престижной военной академии Сандхерст, а королева Рания и король Абдалла присутствовали на коронации короля Чарльза и на похоронах его матери. Кроме принца Уильяма с женой, на свадьбы были также принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, кронпринц Дании Фредерик с женой Мэри и многие другие.

Кронпринц Дании Фредерик также приехал в Иорданию с женой Фото: Скриншот

Наследный принц Иордании Хусейн и Раджва Аль-Саиф сияли от радости, принося друг другу клятвы на свадебной церемонии.

К алтарю ее вел ее младший брат.

Напомним, ранее Фокус писал, как пройдут свадебные торжества по случаю бракосочетания Хусейна и Раджвы, которая, к слову, является родственницей короля Саудовской Аравии Салмана.