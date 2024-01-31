Еммануель Макрон з дружиною зустрілися з королівською родиною Швеції (фото)

Президентське подружжя прибуло до Стокгольма. Їх зустріли король Карл Густав та королева Сільвія.

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Шведська королівська родина організувала святкову вечерю для особливих гостей. До Стокгольма напередодні прибули французький президент Еммануель Макрон та його дружина Бріжит. Про це пише Daily Mail.

Король Карл Густав, королева Сільвія та решта родини одягли всі свої святкові вбрання, щоб відвідати банкет із президентом і першою леді Франції у Стокгольмському палаці.

Це перший державний візит французького президента до Швеції з 2000 року, коли країну відвідав Жак Ширак.

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На вечері також були присутні кронпринцеса Вікторія і принц Даніель, а також принц Карл Філіп і принцеса Софія.

Королева Сільвія обрала фіолетову розкішну сукню, яку поєднала з численними прикрасами та короною.

Королева Сільвія та Еммануель Макрон Фото: Getty Images

Зали палацу виблискували дорогоцінним камінням, коли королівські персони та гості прибули на вечерю.

Королівське подружжя Швеції та президентське подружжя Франції Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія одягла бальне плаття на одне плече в стилі бароко із золотими деталями, коли вона йшла під руку зі своїм чоловіком Даніелем червоною доріжкою. Вона доповнила образ приголомшливою золотою та діамантовою тіарою, діамантовими сережками та металевою сумочкою-клатчем.

Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель

Бріжит Макрон зʼявилася на прийомі в ніжно-блакитній сукні із золотистими вставками.

Бріжит Макрон та король Карл Густав Фото: Getty Images

Сукня була прикрашена паєтками навколо декольте та талії, а образ доповнили діамантові сережки.

Візит президентського подружжя Франції у Швецію Фото: Getty Images

Принцеса Софія прибула до палацу зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

Королівська особа одягла сукню до підлоги відтінку шампанського із сітчастими рукавами.

Того ж дня раніше королева Сільвія та перша леді Франції відвідали місцевий музей.

Королева Швеції Сільвія та перша леді Франції Фото: Getty Images

Оскільки шведська королівська сім’я зробила все можливе, щоб французькі гості почувалися як вдома, вони включили в меню деякі класичні французькі страви, зокрема муль маріньєр.

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