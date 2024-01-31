Еммануель Макрон з дружиною зустрілися з королівською родиною Швеції (фото)
Президентське подружжя прибуло до Стокгольма. Їх зустріли король Карл Густав та королева Сільвія.
Шведська королівська родина організувала святкову вечерю для особливих гостей. До Стокгольма напередодні прибули французький президент Еммануель Макрон та його дружина Бріжит. Про це пише Daily Mail.
Король Карл Густав, королева Сільвія та решта родини одягли всі свої святкові вбрання, щоб відвідати банкет із президентом і першою леді Франції у Стокгольмському палаці.
Це перший державний візит французького президента до Швеції з 2000 року, коли країну відвідав Жак Ширак.Важливо
На вечері також були присутні кронпринцеса Вікторія і принц Даніель, а також принц Карл Філіп і принцеса Софія.
Королева Сільвія обрала фіолетову розкішну сукню, яку поєднала з численними прикрасами та короною.
Зали палацу виблискували дорогоцінним камінням, коли королівські персони та гості прибули на вечерю.
Кронпринцеса Вікторія одягла бальне плаття на одне плече в стилі бароко із золотими деталями, коли вона йшла під руку зі своїм чоловіком Даніелем червоною доріжкою. Вона доповнила образ приголомшливою золотою та діамантовою тіарою, діамантовими сережками та металевою сумочкою-клатчем.
Бріжит Макрон зʼявилася на прийомі в ніжно-блакитній сукні із золотистими вставками.
Сукня була прикрашена паєтками навколо декольте та талії, а образ доповнили діамантові сережки.
Принцеса Софія прибула до палацу зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом.
Королівська особа одягла сукню до підлоги відтінку шампанського із сітчастими рукавами.
Того ж дня раніше королева Сільвія та перша леді Франції відвідали місцевий музей.
Оскільки шведська королівська сім’я зробила все можливе, щоб французькі гості почувалися як вдома, вони включили в меню деякі класичні французькі страви, зокрема муль маріньєр.
Нагадаємо, кронпринцеса Вікторія розповіла, які насправді Кейт Міддлтон та принц Вільям.
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