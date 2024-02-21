Брижит Макрон и бойфренд Рианны сходили на ужин в ресторан украинской королевы красоты в Париже

A$AP Rocky и Брижит Макрон побывали в ресторане, который открыла модель и блогер Анна Андрес. Украинка Анна замужем за французским бизнесменом.

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A$AP Rocky, бойфренд Рианны, и первая леди Франции Брижит Макрон посетили ресторан украинки Анны Андрес в Париже. Анна открыла ресторан греческой кухни. Об этом пишет Insider.

Французские репортеры заметили первую леди Брижит Макрон и американского музыканта за ужином в парижском ресторане, принадлежащем украинской модели и блогеру Анне Андрес.

Брижит Макрон Фото: Instagram ann.andres

Брижит была в сопровождении двух мужчин, а рэпер ужинал без своей возлюбленной. A$AP Rocky сразу сел в автомобиль и уехал, тогда как первая леди Франции уделила время репортерам и позировала фотографам.

A$AP Rocky Фото: Instagram ann.andres

Напомним, ресторан греческой кухни украинка Андрес открыла в Париже в 2022 году вместе с шеф-поваром Яннисом Киороглу. После она открыла еще один, в Каннах.

Анна Андрес открыла ресторан в Каннах

Напомним, Анна Андрес – уроженка Львова. В 2010 году Анна стала "Вице-мисс Львов". После она заключила контракт с модельными агентствами L Models (Киев) и Bookings (Лондон), периодически работала моделью.

В 2014 году Анна стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная", активно занималась благотворительными проектами.

В конце 2014 Анна публично отказалась представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, ссылаясь на личные обстоятельства.

С 2016 года начала работать телеведущей на телеканале о моде HD Fashion.

В июле 2020 Анна вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Церемония бракосочетания состоялась на Лазурном побережье в отеле Hôtel Du Cap Eden Roc. У пары двое детей – сыновья Джеймс и Габриэль.

Анна Андрес с мужем и детьми

Напомним, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины, Анна выступала на митингах в поддержку своей родины и призывала всех своих многочисленных подписчиков последовать ее примеру: поддержать украинский народ и ВСУ.