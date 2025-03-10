Ріанна зізналася, що народила дітей у перлах і сонцезахисних окулярах (фото)

За словами Ріанни, народження синів і материнство — найкраще, що вона робила як жінка. Але навіть у пологовому залі вона не стала змінювати свої модні звички.

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37-річна Ріанна, барбадоська співачка і бізнесвумен з мільярдними статками, вирішила порадувати своїх майже 150 мільйонів підписників в Instagram, показавши їм дуже особисті кадри. Артистка опублікувала дві світлини, на яких зображена одразу після народження своїх синів.

На першому фото вона на лікарняному ліжку притискає до себе старшого сина Різу. Особливу увагу звертає на себе той момент, що на шиї артистки – золоті масивні прикраси з перлами.

На другому знімку знаменитість позує з малюком Ріотом у сонцезахисних окулярах. Батьком обох хлопчиків є бойфренд Ріанни, репер A$AP Rocky, який нещодавно уникнув тривалого тюремного ув'язнення.

"Безумовно, найсильніше, що я коли-небудь робила як жінка... мої маленькі дива! 1- RZA, 2- Riot Rose. І так, я народжувала в перлах і сонячних окулярах... не питайте, багато всього відбувалося", – підписала пост співачка.

Ріанна зі старшим сином Фото: Instagram/badgalriri і молодшим Фото: Instagram/badgalriri

У коментарях користувачі не приховують свого захоплення.

"Безумство думати, ми спостерігали, як ти перетворилася з підлітка на матір! Залишайся щасливою і здоровою і продовжуй робити все по-своєму!", "Стати матір'ю – це найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Це найкраще почуття", "Дівчинко, я думав, у тебе є ще один таємний хлопець", – пишуть під фото.

Деякі коментатори, побачивши кадри, подумали, що Ріанна народила ще одну дитину, а прочитавши підпис, побажали їй вирушити до пологового будинку за донькою.

Про свою першу вагітність артистка розповіла в січні 2022 року, а вже 13 травня 2023-го на світ з'явився її первісток Ноа Мерес.

Під час Супербоулу 2023 року співачка буквально приголомшила шанувальників, з'явившись на шоу в перерві між матчами з кругленьким животом. До цього вона приховувала свій цікавий стан. У вересні в неї та ASAP Rocky народився другий син, якого батьки назвали Ріот Роуз Маєрс.

Про другу вагітність Ріанна повідомила під час виступу на Суперкубку

Тепер пара подумує про третю дитину. Після того як адвокат Джо Такопіна привів команду юристів репера до перемоги під час майже чотиритижневого судового розгляду, Ріанна та її коханий пообіцяли йому, що назвуть свою наступну дитину на його честь.

"Вони схопили мене і сказали: "Слухай, наша наступна дитина – A$AP Joe"", – розповів Такопіна журналістам після того, як репера визнали невинним за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї в інциденті зі стріляниною 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Ріанна розплакалася після вердикту присяжних її коханому A$AP Rocky.