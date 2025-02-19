Ріанна розплакалася після вердикту присяжних її коханому A$AP Rocky

A$AP Rocky загрожували 24 роки у в'язниці. На те, щоб встановити всі обставини інциденту 2021 року і винести своє рішення, у судді та присяжних пішло три тижні.

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36-річного американського репера Ракіма Ателастона Маєрс, більш відомого як A$AP Rocky і бойфренда співачки Ріанни, визнали невинним у стрілянині по колишньому другові під час сварки в Голлівуді 2021 року, повідомляє New York Post.

Триразового номінанта на премію "Греммі" звинувачували у двох кримінальних злочинах, пов'язаних із нападом із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї на свого колишнього друга Терелла Ефрона, відомого як A$AP Relli. Вони свого часу дуже дружили і в старшій школі грали в групі A$AP Mob, але стосунки зіпсувалися після того, як Ракім здобув світову популярність.

Під час тритижневого судового розгляду Террел дав свідчення про те, що Майєрс двічі вистрілив з пістолета, зачепивши кісточки його пальців. Адвокат репера Джо Такопіна стверджував, що насправді у нього був бутафорський пістолет, нездатний стріляти справжніми кулями, і назвав Relli "злим патологічним брехуном", який "знову і знову, знову і знову давав неправдиві свідчення" під час судового розгляду.

Стверджуючи, що Реллі сфабрикував свою версію, адвокат захисту сказав суду: "Це справа про ревнощі, брехню і жадібність однієї людини, і ця людина не Роккі. Ця людина — Терелл Ефрон".

Момент оголошення рішення суду присяжних вийшов дуже емоційним

Юридична команда A$AP Rocky заявила, що постріли, які зробив репер, насправді були холостими з бутафорського пістолета зі зйомок музичного кліпу.

На користь обвинуваченого зіграв і той момент, що поліція не виявила жодних речових доказів стрілянини, коли вони обшукували ймовірне місце злочину. Однак, як повідомляється, Реллі надав гільзи поліції кілька днів потому, заявивши, що він забрав їх із місця стрілянини. У якийсь момент судового розгляду Роккі також відхилив угоду про визнання провини, запропоновану прокурорами, яка включала 180-денний тюремний термін.

Після тригодинних дебатів присяжних суддя Марк С. Арнольд дав їм вказівку визнати Роккі невинним, якщо вони вважатимуть, що він діяв з метою самооборони.

Ріанна була присутня на кожному засіданні і, почувши вердикт, буквально розридалася. Адже в разі визнання провини батькові її двох синів загрожував термін у 24 роки. Зі свого боку Роккі, почувши, що невинний, кинувся обіймати кохану.

"Спасибі вам усім за порятунок мого життя", — сказав тріумфуючий A$AP Rocky присяжним, що складалися із семи жінок і п'яти чоловіків, виходячи із зали суду. Пізніше його бачили, як він насолоджувався святковою вечерею з Ріанною в Беверлі-Гіллз.

Раніше Фокус писав, що Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J'adore Dior.