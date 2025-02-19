Рианна расплакалась после вердикта присяжных ее возлюбленному A$AP Rocky

A$AP Rocky грозили 24 года в тюрьме. На то, чтобы установить все обстоятельства инцидента 2021 года вынесли свое решение, у судьи и присяжных ушло три недели.

Related video

36-летний американский рэпер Раким Ателастон Майерс, более известный как A$AP Rocky и бойфренд певицы Рианны, признан невиновным в стрельбе по бывшему другу во время ссоры в Голливуде в 2021 году, сообщает New York Post.

Трехкратного номинанта на премию "Грэмми" обвиняли в двух уголовных преступлениях, связанных с нападением с применением полуавтоматического огнестрельного оружия на своего бывшего друга Терелла Эфрона, известного как A$AP Relli. Они в свое время очень дружили и в старшей школе играли в группе A$AP Mob, но отношения испортились после того, как Раким обрел мировую популярность.

Во время трехнедельного судебного разбирательства Террел дал показания о том, что Майерс дважды выстрелил из пистолета, задев костяшки его пальцев. Адвокат рэпера Джо Такопина утверждал, что на самом деле у него был бутафорский пистолет, неспособный стрелять настоящими пулями, и назвал Relli "злым патологическим лжецом", который "снова и снова, снова и снова давал ложные показания" во время судебного разбирательства.

Утверждая, что Релли сфабриковал свою версию, адвокат защиты сказал суду: "Это дело о ревности, лжи и жадности одного человека, и этот человек не Рокки. Этот человек – Терелл Эфрон".

Момент объявления решения суда присяжных получился очень эмоциональным

Юридическая команда A$AP Rocky заявила, что выстрелы, которые сделал рэпер, на самом деле были холостыми из бутафорского пистолета со съемок музыкального клипа.

В пользу обвиняемого сыграл и тот момент, что полиция не обнаружила никаких вещественных доказательств стрельбы, когда они обыскивали предполагаемое место преступления. Однако, как сообщается, Релли представил гильзы полиции несколько дней спустя, заявив, что он забрал их с места стрельбы. В какой-то момент судебного разбирательства Рокки также отклонил сделку о признании вины, предложенную прокурорами, которая включала 180-дневный тюремный срок.

После трехчасовых дебатов присяжных судья Марк С. Арнольд дал им указание признать Рокки невиновным, если они посчитают, что он действовал в целях самообороны.

Рианна присутствовала на каждом заседании и, услышав вердикт, буквально разрыдалась. Ведь в случае признания вины отцу ее двоих сыновей грозил срок в 24 года. В свою очередь Рокки, услышав, что невиновен, бросился обнимать возлюбленную.

"Спасибо вам всем за спасение моей жизни", — сказал ликующий A$AP Rocky присяжным, состоящим из семи женщин и пяти мужчин, выходя из зала суда. Позже его видели наслаждающимся праздничным ужином с Рианной в Беверли-Хиллз.

Ранее Фокус писал, что Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior.