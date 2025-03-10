Рианна призналась, что родила детей в жемчугах и солнцезащитных очках (фото)

По словам Рианны, рождение сыновей и материнство – лучшее, что она делала как женщина. Но даже в родзале она не стала менять свои модные привычки.

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37-летняя Рианна, барбадосская певица и бизнесвумен с миллиардным состоянием, решила порадовать своих почти 150 миллионов подписчиков в Instagram, показав им очень личные кадры. Артистка опубликовала две фотографии, на которых запечатлена сразу после рождения своих сыновей.

На первом фото она на больничной кровати прижимает к себе старшего сына Ризу. Особое внимание обращает на себя тот момент, что на шее артистки – золотые массивные украшения с жемчугом.

На втором снимке знаменитость позирует с малышом Риотом в солнцезащитных очках. Отцом обоих мальчиков является бойфренд Рианны, рэпер A$AP Rocky, который недавно избежал длительного тюремного заключения.

"Безусловно, самое сильное, что я когда-либо делала как женщина… мои маленькие чудеса! 1- RZA, 2- Riot Rose. И да, я рожала в жемчуге и солнечных очках… не спрашивайте, много всего происходило", – подписала пост певица.

Рианна со старшим сыном Фото: Instagram/badgalriri и младшим Фото: Instagram/badgalriri

В комментариях пользователи не скрывают своего восторга.

"Безумие думать, мы наблюдали, как ты превратилась из подростка в мать! Оставайся счастливой и здоровой и продолжай делать все по-своему!", Стать матерью — это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это лучшее чувство", "Девочка, я думал, у тебя есть еще один тайный парень", – пишут под фото.

Некоторые комментаторы, увидев кадры, подумали, что Рианна родила еще одного ребенка, а прочитав подпись, пожелали ей отправиться в роддом за дочкой.

О своей первой беременности артистка рассказала в январе 2022 года, а уже 13 мая 2023-го на свет появился ее первенец Ноа Мерес.

Во время Супербоула в 2023 году певица буквально ошеломила поклонников, появившись на шоу в перерыве между матчами с округлившимся животом. До этого она скрывала свое интересное положение. В сентябре у нее и ASAP Rocky родился второй сын, которого родители назвали Риот Роуз Майерс.

О второй беременности Рианна сообщила во время выступления на Суперкубке

Теперь пара подумывает о третьем ребенке. После того как адвокат Джо Такопина привел команду юристов рэпера к победе во время почти четырехнедельного судебного разбирательства, Рианна и ее возлюбленный пообещали ему, что назовут своего следующего ребенка в его честь.

"Они схватили меня и сказали: "Слушай, наш следующий ребенок — A$AP Joe"", – рассказал Такопина журналистам после того, как рэпер был признан невиновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия в инциденте со стрельбой в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что Рианна расплакалась после вердикта присяжных ее возлюбленному A$AP Rocky.