Рианна официально объявила о третьей беременности (фото, видео)

37-летняя барбадосская певица подтвердила то, о чем в мировой шоу-бизнесовой тусовке шептались последние несколько месяцев. Она и ее давний партнер рэпер A$AP Rocky, у которых уже подрастают двое маленьких сыновей, беременна в третий раз.

Related video

Свое интересное положение артистка продемонстрировала на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Нью-Йорке, пишет BBC.

Будущая многодетная мать явилась на главную модную ночь последней, заставив публику сгорать от нетерпения. Рианна не подвела и выглядела сногсшибательно в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье и юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.

Черно-серо-белый образ она добавила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек для придания образу денди.

Певица держала руки на животе и улыбалась в камеры.

A$AP Rocky, также известный как Раким Майерс, сопредседатель вечера, поблагодарил репортеров, которые поздравили их на красной дорожке.

"Пришло время просто показать людям, что мы готовим… Я рад, что все рады за нас, потому что мы определенно счастливы", — сказал он. Ранее рэпер обещал назвать третьего ребенка именем адвоката, который спас его от длительного заключения в тюрьме.

Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky Фото: Getty Images

Первый сын пары RZA родился в мае 2022 года, а второй сын, Riot, появился на свет в августе 2023 года.

Поп-звезда и бизнесвумен известна своими громкими объявлениями о беременности. Она сообщила, что беременна первенцем, снявшись в фотосессии со своим бойфрендом в Гарлеме, Нью-Йорк, в 2022 году.

Второй раз миру узнал о грядущем пополнении в ее семье, когда Рианна выступила на шоу в перерыве Суперкубка в 2023-м, показав всему миру округлившийся живот.

Она – не первая знаменитость, которая демонстрировала свое положение на Met Gala. Бывшая теннисистка Серена Уильямс и модель Карли Клосс публично объявили о своей беременности на мероприятии 2023-го.

В 2025-м темой благотворительного мероприятия в пользу Метрополитен-музея в Нью-Йорке, которое знаменует открытие ежегодной выставки моды Института костюма, была "Superfine: Tailoring Black Style". Впервые с 2003 года она посвящена исключительно мужской одежде.

Ранее Фокус писал, что Рианна родила детей в жемчугах и солнцезащитных очках.