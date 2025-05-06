75-річна Віра Вонг вийшла на публіку в сукні з дуже глибоким декольте (фото)

Дизайнерка вечірніх і весільних суконь Віра Вонг продовжує кидати виклик віку, і килимова доріжка Met Gala 2025 не стала винятком. Перед фотографами вона з'явилася в досить сміливому як для 75-річної жінки образі.

Related video

Про це пише People.

На килимовій доріжці в нарцисах дизайнерка позувала в легкій сукні кольору слонової кістки з італійського джерсі купро з драпіруванням, глибоким вирізом-хомутиком, сірою спідницею з аплікацією з пір'я і чорним високим коміром з пір'я.

Образ доповнили темні квадратні сонцезахисні окуляри і нова зачіска з дуже коротким чубчиком.

Хоча Вонг зарекомендувала себе як невід'ємна частина світу моди, вона вирішила звернутися до часто обговорюваної теми свого віку.

"Зараз я зіткнулася з моментом, коли так багато говорять про моє старіння. Я просто сподіваюся, що це не витіснить мою роботу. Це порушує проблему ейджизму, і я не хочу, щоб мене навішували ярлики. Ми навішуємо ярлики на вагітних жінок, маленьких, високих, спортивних", — говорила вона в інтерв'ю Elle 2023 року.

Віра зізнається, що для неї дуже багато значить справжність:

"Я маю бути чесною: мої азіатські подруги перебувають у віці від 50 до 75 років, і всі вони мають просто приголомшливий вигляд. Я не думаю, що для багатьох із них це чарівні зілля або походи в клініки у Швейцарії, або що там зараз у моді".

Фото: Getty

Дизайнерка наголосила, що ніколи не прагнула виглядати молодше, віддаючи всю себе творчості.

"Я не можу говорити за молоде покоління, але те, що існує зараз, не існувало 50 чи 60 років тому. Ботоксу не було. Я завжди була зосереджена на роботі. Робота була моїм рятувальним кругом, який давав мені змогу почуватися актуальною і кидав мені виклик протягом багатьох років", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав про найгірші вбрання Met Gala 2025.