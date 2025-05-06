Met Gala 2025: найкращі образи килимової доріжки (фото, відео)

Бал Met Gala традиційно зібрав сотні знаменитостей у Метрополітен-музеї, які не забули показати на килимовій доріжці свої найкращі вбрання.

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Темою вечора стала "Superfine: Tailoring Black Style", яка прославляє бездоганне пошиття, стиль чорних денді та важливість стильного одягу для формування ідентичності чорних в атлантичній діаспорі", і Фокус зібрав найяскравіші та найкрасивіші образи.

Зендая

Визнана королева червоних доріжок Зендая з'явилася на балу в сліпучо-білому шовковому костюмі-трійці Louis Vuitton від Фаррелла Вільямса. Вона доповнила розкльошений брючний костюм відповідним крислатим капелюхом у тон.

Актриса зібрала волосся в гладкий пучок з нагоди і доповнила свій образ елегантними, але стриманими прикрасами, включно з кількома діамантовими гвоздиками, і парою білих босоніжок на підборах.

Над стилем дівчини традиційно працював знаменитий Лоу Роуч, з яким зірка співпрацює вже багато років.

До речі, костюм зірки був натхненний фільмом "Червоне дерево" 1975 року з Дайаною Росс, яка вийшла на килимову доріжку перед Зендаєю.

Жанель Моне

Актриса і співачка Жанель Моне здивувала одним з найцікавіших ансамблів цього вечора. Вона пройшла сходами музею в образі з двох частин від Thom Browne, створеним у співпраці з художником з костюмів Полом. Цей дивний образ був майже оптичною ілюзією з trompe l'oeil, лацканами і портфелем на пальто. Білі вертикальні смуги покривали виріб майже повністю. Під ним вона носила костюм зі спідницею довжиною до підлоги. На голові Моне красувався капелюх-казанок у стилі Магрітта. До полів був прикріплений монокль з обертовими стрілками, що виступав перед її лівим оком.

Піднімаючись сходами Метрополітен-музею, художник з костюмів Пол Тезуелл зняв з Монае пальто, щоб продемонструвати інший образ. Другим вбранням вечора стали деконструйоване спортивне пальто і спідниця. Ліва половина була з червоної вовняної крепової тканини з білими акцентами; права половина була з чорно-білої смугастої тканини.

З прикрас Жанель одягла діамантову брошку 1800 року від Cristalino Tequila.

Даяна Росс

81-річна поп-діва з'явилася на Met Gala вперше з 2003 року. Вона виблискувала перед камерами в облягаючій сукні з глибоким вирізом, завдовжки до підлоги, вкритій кристалами, увінчаній величезною білою накидкою з оздобленням з пір'я і шлейфом завдовжки понад п'ять метрів від дизайнера Уго Мозі. Накидка була розшита іменами її п'ятьох дітей і восьми онуків.

Фото: Getty Images

Образ Даяна доповнила прикрасами з особистої колекції, зокрема сережками-люстрами та екстравагантним білим капелюхом. У центрі її чола блищав блискучий камінь.

Моніка Барбаро

Зірка серіалів "Нереальне" і "Поліція Чикаго" Моніка Барбаро мала більш ніж елегантний вигляд у шовковому жакеті Bar кольору слонової кістки Dior зі звуженою талією в парі зі спідницею-сонцем з чорного тюлю. Образ, що нагадує культовий New Look від Dior, завершили класичні елементи: чорна шовкова краватка, шкіряні рукавички, туфлі-човники і білий капелюх-канотьє з чорною шовковою стрічкою. Діамантова брошка Bulgari Monete на лацкані додала останній штрих. Її ансамбль ідеально відповідав темі вечора: "зшито спеціально для вас".

Моніка Барбаро Фото: Getty

Джіджі Хадід

Супермодель Джіджі Хадід сяяла в прямому сенсі цього слова в сукні Miu Miu із золотого оксамиту з вирізом халтер. Ідеально драпірована на стегнах і прикрашена золотою і кришталевою вишивкою, вона віддала належне двом чорношкірим жінкам, які змінили моду назавжди: дизайнерці Зельді Вінн Вальдес і культовій співачці, танцівниці та актрисі Жозефіні Бейкер. Джіджі дала волю своїй внутрішній красуні в стилі пін-ап, уклавши золотисте волосся в зачіску Victory Roll.

Хадід доповнила образ срібними сережками-підвісками та срібними каблучками.

Раніше Фокус писав, чим запам'ятається образ Віри Вонг на Met Gala 2025.