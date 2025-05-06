Ніколь Кідман дебютувала на публіці з короткою стрижкою (фото, відео)

57-річна австралійська актриса відвідала Met Gala 2025, з'явившись на синій килимовій доріжці в нарцисах у дуже незвичному образі.

Related video

Як пише Daily Mail, знаменитість продемонструвала на публіці з короткою стрижкою.

Ніколь позувала в чорній вінтажній сукні Balenciaga з пишною спідницею, корсетним ліфом і повністю відкритою спиною. Вбрання було стягнуте на талії і стегнах декоративними поясами. Дизайнер Balenciaga Демна використовував як натхнення вбрання, представлене у випуску Harper's Bazaar London за 1952 рік.

"Коли Демна надіслав мені цей ескіз, я була натхненна тим, як він зміг узяти таку чудову річ з минулого будинку і модернізувати її в такий спосіб, який здавався таким унікальним для мене. Від стегон до бантів на талії і корсета Демна і його команда пошили цю сукню до досконалості. Тканина і тюль божественні", — говорила зірка.

Ансамбль доповнювали чорні рукавички. Кідман завершила свій гламурний образ прикрасами зі срібним і діамантовим листям від Cindy Cha

Але найбільше уваги публіки привернуло її волосся. Вона зачесала назад свої світлі локони, а ззаду волосся було пофарбоване в коричневий колір.

Її перукар Адір Абергель опублікував в Instagram пост, у якому пояснив, що надихнуло на створення образу, пов'язавши його з темою вечора.

"Натхненням послужила коротка стрижка, яка підкреслила сутність дендизму Ніколь Кідман. Я хотів відсвяткувати тему цього року, віддавши данину поваги Денді та їхній індивідуальності, елегантності та впевненості в собі, де кожна деталь підібрана під цю унікальну людину", — написав він.

2025-ий став для Ніколь роком перетворень. Знаменитість зазнала кардинальних змін для довгоочікуваного другого сезону "Дев'яти ідеальних незнайомців". Акторка знову грає роль загадкового гуру здорового способу життя Маші. Вона розпрощалася зі своїми фірмовими кучерями кольору полуничного блонда і одягла перуку з блонд-бобом для створення крижаного образу.

Дрес-код Met Gala цього року — "Superfine: Tailored for You" ("Супертонко: Зшитий спеціально для вас"). Це натяк на те, що виставка зосереджена на чоловічому одязі та костюмах. Цього року до складу оргкомітету увійшли Симона Байлз та її чоловік Джонатан Оуенс, Реджина Кінг, Спайк Лі, Енджел Різ, Доечі та Ашер.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші образи Met Gala 2025.