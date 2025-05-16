57-летняя Николь Кидман вышла на публику в жакете с глубоким декольте и без блузы (фото)

Австралийская оскароносная актриса Николь Кидман появилась на премьере второго сезона сериала "Девять идеальных незнакомцев" на канале Hulu в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала элегантный и провокационный образ.

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Об этом пишет Just Jared.

Знаменитость надела черный с блестками брючный костюм, идеально скроенный по фигуре. Звезда совершенно ничего не надевала под пиджак с глубоким декольте. На одной стороне пиджака костюма красовалась цветочная брошь.

Образ Николь дополнила парой стильных черных кожаных перчаток и черных туфлей на каблуках с острым носком.

Волосы звезда собрала в нарочито небрежный конский хвост, сделав пробор по центру и выпустив несколько прядей, которые обрамляли ее лицо.

Несколько последних лет выдались для актрисы весьма насыщенными. Она снялась в фильме "Плохая девочка", "детективе Netflix "Идеальная пара" и романтической комедии "Семейное дело". Во время продвижения своего последнего фильма "Холланд" на кинофестивале SXSW в марте Николь заявила, что готова отойти от работы.

"В прошлом году я была гораздо более открытой. В этом году у меня "Холланд", у меня "Девять идеальных незнакомцев", а затем я отсутствую до конца года. Ну что ж!" — сказала она The Hollywood Reporter.

Хотя Николь упомянула THR только о двух ролях, в сентябре прошлого года Amazon Prime объявил, что она сыграет главную роль в детективном триллере "Скарпетта", который выйдет в этом году.

У нее также есть роль в предстоящем фильме Дэвида Э. Келли "У Марго проблемы с деньгами" вместе с Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.

Кроме того, зрители все еще с нетерпением ждут третий сезон "Большой маленькой лжи" (также написанный Келли), который был подтвержден.

Премьера второго сезона "Девяти идеальных незнакомцев" состоится 21 мая, и зрители увидят сразу два эпизода. Действие происходит в австрийских Альпах и повествует о группе, которая записалась на многодневный оздоровительный ретрит. Их возглавляет русский гуру Маша Дмитриченко (Кидман), которая использует психоделическую терапию в качестве лечебной практики.

"В течение недели она доводит их до грани. Справятся ли они? Справится ли она? Маша готова попробовать все, чтобы исцелить всех, кто в этом замешан, включая ее саму", – говорится в синопсисе.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман рассказала о последнем желании своей матери, которая умерла в сентябре прошлого года.