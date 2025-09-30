После 19 лет брака и рождения двоих детей: Николь Кидман и Кит Урбан расстались

58-летняя актриса Николь Кидман и 57-летний музыкант Кит Урбан развелись после 19 лет брака. Инсайдеры утверждают, что Кидман была "застигнута врасплох" разводом.

Related video

В последнее время Николь Кидман и Кит Урбан практически не виделись из-за плотного графика гастролей и съемок, и, хотя между звездами было "много любви", они как будто "живут в двух разных мирах". Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

"Кит и Николь были вместе в течение десятилетий, и есть мир, в котором они могут примириться, но в том состоянии, в котором сейчас находится их союз, они не являются парой", — отметил инсайдер.

СМИ | Николь Кидман, Гью Джекман, Леборра Ли-Фернесс и Кит Урбан Фото: Getty Images

У супругов родились и воспитываются двое дочерей: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет. Несмотря на то, что в последний раз на публике звездную пару видели счастливой и влюбленной, в сентябре выяснилось, что Николь Кидман ежемесячно тратила небольшие средства на проживание в роскошном лондонском доме вдали от Урбана. Актриса жила там на время съемок одной из лент, однако съемки закончились, а Кидман так и осталась проживать в лондонском доме.

"Будто бы их пути разошлись. Теперь она устраивается в доме своей мечты в Лондоне, на другом конце света", — сообщил источник.

Влюбленные Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

Пара поженилась еще в 2006 году в ходе традиционной католической церемонии в часовне кардинала Черретти в родном городе Николь Кидман Сиднее. Новость об их разводе появилась лишь через несколько недель после празднования почти 20-летия звездного брака.

Медиа Fox News пишет, цитируя источники в СМИ, что Николь Кидман не хотела развода с Китом Урбаном, и всячески пыталась не допустить разрыва.

"Она не хотела этого. Она боролась, чтобы спасти брак", — говорится в сообщении.

Источники журнала People сообщили, что сейчас семья Николь Кидман объединилась ради поддержки.

Напомним, в мае медиа Just Jared рассказывало, что Николь Кидман вышла на публику в жакете с глубоким декольте и без блузки.

Также в мае издание Daily Mail сообщало, что Николь Кидман рассказывала о последнем желании своей матери перед смертью.