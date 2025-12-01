После 12 лет брака: что известно о детях и разводе Тараса Тополи (фото)
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена объявили о разводе после 12 лет брака. Пара отметила, что решение было общим и больше они комментировать это не будут.
Фокус рассказывает, что известно о звездных супругах, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей и пережили непростые годы во время полномасштабной войны.
Брак Тараса и Елены Тополи: что известно об их детях
Тарас и Елена поженились в 2013 году. У них трое детей: двое сыновей и дочь. Сыновья: 12-летний Роман и 10-летний Марк; дочь — 5-летняя Мария.
Дети публично появляются довольно редко — родители не слишком афишируют их частную жизнь. По словам Тараса — дети для него являются лучшим подарком в жизни.
Семья пережила тяжелые годы во время полномасштабной войны. В 2022 Елена уехала в США вместе с детьми. Тем временем Тарас остался в Украине и пошел в ряды обороны как парамедик.
Жизнь в браке
Несмотря на то, что у них время от времени возникали проблемы — как в любом браке — они неоднократно говорили, что открытый диалог и честность помогают преодолевать сложности.
В одном из интервью Елена признавалась, что брак не всегда был "идеальным", что важно — не идеал, а желание работать над отношениями.
По словам певицы, одним из секретов, которые помогали им сохранить связь — искренние разговоры, готовность выслушать и взаимная поддержка.
Развод: как пара объяснила свое решение
1 декабря 2025 года звездная пара официально объявила, что разводится. В совместном заявлении они назвали это "взвешенным решением", которое было принято совместно.
Тарас и Елена подчеркнули, что они остаются "партнерами в воспитании детей" — и относятся с ответственностью, уважением и любовью друг к другу.
Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей, по их словам, урегулированы заранее.
Музыканты также попросили СМИ и общественность не ожидать дальнейших комментариев и уважать их решение.
"Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе... Мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", — отметили Елена и Тарас.
