После 12 лет брака: что известно о детях и разводе Тараса Тополи (фото)

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена объявили о разводе после 12 лет брака. Пара отметила, что решение было общим и больше они комментировать это не будут.

Фокус рассказывает, что известно о звездных супругах, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей и пережили непростые годы во время полномасштабной войны.

Брак Тараса и Елены Тополи: что известно об их детях

Тарас и Елена поженились в 2013 году. У них трое детей: двое сыновей и дочь. Сыновья: 12-летний Роман и 10-летний Марк; дочь — 5-летняя Мария.

Дети публично появляются довольно редко — родители не слишком афишируют их частную жизнь. По словам Тараса — дети для него являются лучшим подарком в жизни.

Семья пережила тяжелые годы во время полномасштабной войны. В 2022 Елена уехала в США вместе с детьми. Тем временем Тарас остался в Украине и пошел в ряды обороны как парамедик.

Тарас Тополя пошел в ряды обороны как парамедик в 2022 году Фото: Instagram Taras Topolia

Жизнь в браке

Несмотря на то, что у них время от времени возникали проблемы — как в любом браке — они неоднократно говорили, что открытый диалог и честность помогают преодолевать сложности.

В одном из интервью Елена признавалась, что брак не всегда был "идеальным", что важно — не идеал, а желание работать над отношениями.

По словам певицы, одним из секретов, которые помогали им сохранить связь — искренние разговоры, готовность выслушать и взаимная поддержка.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Развод: как пара объяснила свое решение

1 декабря 2025 года звездная пара официально объявила, что разводится. В совместном заявлении они назвали это "взвешенным решением", которое было принято совместно.

Тарас и Елена подчеркнули, что они остаются "партнерами в воспитании детей" — и относятся с ответственностью, уважением и любовью друг к другу.

Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей, по их словам, урегулированы заранее.

Музыканты также попросили СМИ и общественность не ожидать дальнейших комментариев и уважать их решение.

"Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе... Мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", — отметили Елена и Тарас.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

