На розлучення Олени Тополі різко відреагував її ексбойфренд: "За рахунок покинутих трьох дітей"

Тарас та Олена Тополі напередодні оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Тим часом у мережі заговорили про рекламу пісні лідера гурту "Антитіла".

Музичний портал "Музвар" звернув увагу на те, що Тарас Тополя активно рекламує новий трек "Відколи". Ба більше, розлучення пари прокоментував колишній бойфренд Олени Тополі, продюсер Вадим Лисиця.

"Кажуть, що коментарів на цю тему більше не буде. Напевно, за них все говоритиме музика. Гурт "Антитіла" тим часом готує реліз треку "Відколи". Пісня про стан, коли вже немає емоцій, пристрасних зʼясуваннь стосунків, аргументів, поцілунків і вибачень. А є лише мовчазна тиша і байдужість", — зазначили журналісти "Музвар".

Уривок нової пісні "Антитіл"

Тим часом Вадим Лисиця різко висловився про рекламу пісні "Антитіл", прямо не називаючи імен.

"Гріти реліз пісні за рахунок покинутих трьох дітей це новий рівень цинізму. Прям фу", — написав продюсер.

Цікаво, що допис Лисиця вже видалив.

Вадим Лисиця відреагував на розлучення Олени Тополі Фото: Telegram

Розлучення Тараса та Олени Тополі

1 грудня 2025 року зіркова пара офіційно оголосила, що розлучається. У спільній заяві вони назвали це "зваженим рішенням", яке було прийнято спільно.

Тарас та Олена, які були одружені 12 років та виховують трьох дітей, підкреслили, що вони залишаються "партнерами у вихованні дітей".

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей, за їхніми словами, врегульовані заздалегідь.

Пара також попросила ЗМІ і громадськість не очікувати подальших коментарів і поважати їхнє рішення.

