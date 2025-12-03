"Это так кажется": Тарас Тополя впервые публично прокомментировал развод и отреагировал на слухи (видео)

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично высказался после новости о разводе с Еленой Тополей. Во время презентации нового трека он ответил на вопросы относительно их решения.

Во время эфира "Наше радио" музыкант напомнил, что их совместное заявление с Еленой уже было обнародовано, и подтвердил факт развода, сказав: "Ну, вы же видели наше совместное с Еленой объявление. Да, мы разводимся".

В то же время он отреагировал на предположение, якобы сообщение о разрыве отношений является элементом пиара к релизу новой песни группы. Тополя объяснил, что привык к публичности со всеми ее плюсами и минусами, подчеркнув: "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться — это невозможно".

Музыкант отметил, что композиция, которую они презентуют, была написана еще год назад, а ее сюжет о расставании не связан с нынешними событиями. На это он лишь добавил: "Это только так кажется".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена объявили о разводе после 12 лет брака. Пара отметила, что решение было общим и больше они комментировать это не будут.

Безуглая выдвинула новую теорию заговора и заявила, что пара разводится из-за отставки Ермака.

Кроме того, еще в прошлогоднем проекте "Наедине" супруги откровенно делились переживаниями относительно своей жизни и отношений. Тогда Елена Тополя говорила, что в отношениях старается быть терпеливой и часто "глотает определенные вещи", хотя это не значит, что не замечает проблем.