"Закрывал глаза и долго терпел": какова вероятная причина развода Тараса и Елены Тополи

Пара украинских артистов Тараса и Елены Тополи официально объявила о разводе. Их давние признания о сложностях в отношениях снова приобрели резонанс, а в сети ходят предположения о причинах разрыва.

Еще в прошлогоднем проекте "Наедине" супруги откровенно делились переживаниями относительно своей жизни и отношений. Тогда Елена Тополя говорила, что в отношениях старается быть терпеливой и часто "глотает определенные вещи", хотя это не значит, что не замечает проблем.

Тарас и Лена об отношениях

По словам Елены, она предоставляет партнеру пространство для решений, но, когда видит, что ситуация не меняется, может принимать собственные шаги, чтобы изменить положение вещей. Артистка отмечала, что в такие моменты обе стороны обычно осознают, к чему все идет.

Тарас Тополя тогда же отмечал, что именно дети долгое время были фундаментом, который держал их семью "двух эгоистов". Он отмечал, что иногда расставание может быть более здоровым решением, особенно когда союз становится токсичным или абьюзивным, и подчеркивал, что проблемной стороной в отношениях может быть как мужчина, так и женщина.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Беспалов о разводе Тараса и Елены Тополи

После объявления о разводе блогер Богдан Беспалов также высказал свою версию относительно возможных причин разрыва. Он заявил, что получил информацию от якобы источника, близкого к семье. Беспалов утверждает, что, по словам его информатора, инициатором развода был Тарас, а причиной якобы стали личные проблемы в отношениях.

"Причина этого развода — систематические измены Елены Тополи. И это тянется длительное время. Тарас знал, закрывал глаза", — отметил блогер.

Также он добавил, что Елена якобы злоупотребляет алкоголем.

"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел... Не может смириться, что ее карьера угасла, а он, наоборот, расцвел... Тополь дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа — тоже все на Тарасе... Просто крынжатина. То, что у нее есть проблемы с этими делами (ред.: с алкоголем), тоже рассказывали, но чтобы аж так... я немного удивлен", — сказал Беспалов.

Ни один из супругов публично не комментировал эти обвинения или слухи. Официальных подтверждений предположений, озвученных в интернете, пока нет.

