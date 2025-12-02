"Закривав очі і довго терпів": яка ймовірна причина розлучення Тараса і Олени Тополь

Пара українських артистів Тараса і Олени Тополь офіційно оголосила про розлучення. Їхні давні зізнання про складнощі у стосунках знову набули резонансу, а в мережі ширяться припущення щодо причин розриву.

Ще у минулорічному проєкті "Наодинці" подружжя відверто ділилося переживаннями щодо свого життя та взаємин. Тоді Олена Тополя говорила, що в стосунках намагається бути терплячою і часто "ковтає певні речі", хоча це не означає, що не помічає проблем.

Тарас і Олена про стосунки

За словами Олени, вона надає партнеру простір для рішень, але, коли бачить, що ситуація не змінюється, може ухвалювати власні кроки, щоб змінити стан речей. Артистка зазначала, що у такі моменти обидві сторони зазвичай усвідомлюють, до чого все йде.

Тарас Тополя тоді ж наголошував, що саме діти довгий час були фундаментом, який тримав їхню родину "двох егоїстів". Він зазначав, що інколи розставання може бути здоровішим рішенням, особливо коли союз стає токсичним чи абʼюзивним, і підкреслював, що проблемною стороною у стосунках може бути як чоловік, так і жінка.

Тарас та Олена Тополь з дітьми Фото: Instagram

Беспалов про розлучення Тараса і Олени Тополь

Після оголошення про розлучення блогер Богдан Беспалов також висловив свою версію щодо можливих причин розриву. Він заявив, що отримав інформацію від нібито джерела, близького до родини. Беспалов стверджує, що, за словами його інформатора, ініціатором розлучення був Тарас, а причиною нібито стали особисті проблеми в стосунках.

"Причина цього розлучення — систематичні зради Олени Тополі. І це тягнеться тривалий час. Тарас знав, закривав очі", — зазначив блогер.

Також він додав, що Олена нібито зловживає алкоголем.

"Хто завгодно це довго не витримає, він ще довго її терпів… Не може змиритися, що її кар'єра згасла, а він, навпаки, розквітнув… Тополя дає їй гроші на фінансування її сольної кар'єри, ніхто не забороняє співати і не змушує сидіти вдома. Діти, виховання і школа — теж усе на Тарасі… Просто кринжатина. Те, що в неї є проблеми з цими справами (ред.: з алкоголем), теж розповідали, але щоб аж так… я трохи здивований", — сказав Беспалов.

Жоден із подружжя публічно не коментував ці звинувачення чи чутки. Офіційних підтверджень припущень, озвучених в інтернеті, наразі немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара наголосила, що рішення було спільним і більше вони коментувати це не будуть.

Безугла висунула нову теорію змови та заявила, що пара розлучається через відставку Єрмака.

Крім того, раніше Тополя подав до суду на Безуглу за наклеп.