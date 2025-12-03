"Це так здається": Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення і відреагував на чутки (відео)

Відомий український співак і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя уперше публічно висловився після новини про розлучення з Оленою Тополею. Під час презентації нового треку він відповів на запитання щодо їхнього рішення.

Під час ефіру "Наше радіо" музикант нагадав, що їхня спільна заява з Оленою вже була оприлюднена, і підтвердив факт розлучення, сказавши: "Ну, ви ж бачили наше спільне з Оленою оголошення. Так, ми розлучаємося".

Водночас він відреагував на припущення, нібито повідомлення про розрив стосунків є елементом піару до релізу нової пісні гурту. Тополя пояснив, що звик до публічності з усіма її плюсами та мінусами, наголосивши: "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю у творчості успіхів і робити своє. Усім людям сподобатися — це неможливо".

Музикант зазначив, що композиція, яку вони презентують, була написана ще рік тому, а її сюжет про розставання не пов’язаний із нинішніми подіями. На це він лише додав: "Це тільки так здається".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара наголосила, що рішення було спільним і більше вони коментувати це не будуть.

Безугла висунула нову теорію змови та заявила, що пара розлучається через відставку Єрмака.

Крім того, ще у минулорічному проєкті "Наодинці" подружжя відверто ділилося переживаннями щодо свого життя та взаємин. Тоді Олена Тополя говорила, що в стосунках намагається бути терплячою і часто "ковтає певні речі", хоча це не означає, що не помічає проблем.