Тарас Тополя "прошелся" по Тине Кароль: назвал фальшивой

Украинский певец Тарас Тополя прокомментировал творчество Тины Кароль. Более того, фронтмен группы "Антитела" сравнил коллегу по сцене с американской эпатажной поп-звездой Мадонной.

Музыкант, который сейчас находится в стадии развода с женой Еленой Тополей, в интервью для проекта "Критиканты" отметил, что считает Кароль очень привлекательной и мощной исполнительницей. По словам Тополи, артистка поставила в украинском шоубизнесе очень высокую планку.

Тополь назвал Кароль красавицей

"Во-первых, она красавица. Как бы это странно не звучало, мое субъективное мнение, она выглядит сейчас лучше намного, чем 10 лет назад. Тина Кароль — это о мастерстве, на самом высоком уровне вокалом владеет. Это уже иногда переходит в какую-то категорию спорта. Продемонстрировать все октавы. Где-то творчество переходит в спорт. Она может себе это позволить. А я не могу (смеется, — Ред.). С точки зрения вокала она задает рамку самую высокую", — говорит Тарас.

Відео дня

Лидер группы "Антитела" добавил, что Тина Кароль в Украине, она поет на украинском, проявляет патриотическую позицию, помогает украинским военным. Впрочем, это положительная сторона оценки, есть и отрицательная.

Песня Тины Кароль "Небесами"

Тополь не верит песням Тины Кароль

Певец считает, что кого коллега не раскрывает свой потенциал на сто процентов, из-за чего в ее творчестве чувствуется фальшь.

"Мне не заходят ее песни, я не являюсь ее аудиторией. Я попробую сейчас сформулировать. Видимо, потому что, они для меня фальшивые. Не верю. Почему? Потому что этот образ жертвы, жертвенности, нежности, такого сладкого эротизма, и такое все между капельками мягко, с такой щемящей подачей. А на самом деле она же хищник. В правильном, хорошем смысле. Это умный, хитрый хищник, с опытом. Сильная женщина, которая прячется в своем творчестве. Это тигрица с такими когтями, которая прячется, маскируется под роль жертвы", — отметил лидер группы "Антитела".

Тополя добавил, что ждет, когда Кароль "наконец выйдет и раздаст такой, какая она есть".

"И я уверен, что это изменит пространство вокруг нее. Я жду, когда она станет Мадонной. Потому что она уже является номер один как артистка. Она вообще для меня, как для человека, который чувствует музыку, выдает контроверсионную историю против своего естества", — говорит артист.

Тина Кароль Фото: Тина Кароль/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лидер группы "Антитела" публично высказался после новости о разводе с Еленой Тополей.

Нардеп Марьяна Безуглая выдвинула теорию заговора и заявила, что Тополя разводятся из-за отставки Ермака.

Кроме того, Тина Кароль впервые за долгое время публично заговорила о смерти своего мужа Евгения Огира, которого не стало в 2013 году.