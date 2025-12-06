"Не чувствую стыда больше": Елена Тополя поделилась признанием после развода (видео)

Украинская певица Елена Тополя, которая до 2023 года выступала под псевдонимом Alyosha, после объявления о разводе со своим мужем, солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, сделала сообщение в соцсети. Она опубликовала щемящее стихотворение.

Елена Тополя опубликовала в соцсети видео с тегом тещонасерці. Она зачитала небольшой лирический стих о чувствах.

"Вы просили еще стихи, держите", — написала Елена Тополя. В тексте она декларирует свободу и живые эмоции и расстается с болью, которая накопилась.

Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

У своїх невтішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це сумно, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна… Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію — це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найкращий друг.

В комментариях поклонники поддержали певицу и выразили надежду, что из этого стихотворения возникнет песня.

"Ждем песню на эти строки, очень красиво и душевно", — прокомментировали поклонники творчества.

Напомним, 1 декабря Тарас и Елена Тополи публично объявили о разводе, отметив взаимное уважение и совместную ответственность за троих детей. Пара была замужем 12 лет.

После объявления о разводе блогер Богдан Беспалов высказал свою версию возможных причин разрыва. Он заявил, что получил информацию от якобы источника, близкого к семье. Беспалов утверждает, что, по словам его информатора, инициатором развода был Тарас, а причиной якобы стали личные проблемы в отношениях.