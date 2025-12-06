"Не відчуваю сорому більше": Олена Тополя поділилась зізнанням після розлучення (відео)

Українська співачка Олена Тополя, яка до 2023 року виступала під псевдонімом Alyosha після оголошення про розлучення зі своїм чоловіком, солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, зробила допис у соцмережі. Вона опублікувала щемкий вірш.

Олена Тополя опублікувала в соцмережі відео з тегом тещонасерці. Вона зачитала невеличкий ліричний вірш про почуття.

"Ви просили ще вірші, тримайте", — написала Олена Тополя. У тексті вона декларує свободу та живі емоції та розстається з болем, який накопичився.

Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

У своїх невтішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це сумно, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна… Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію — це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найкращий друг.

У коментарях шанувальники підтримали співачку та висловили сподівання, що з цього вірша виникне пісня.

Коментарі шанувальників

"Чекаємо пісню на ці рядки, дуже гарно та душевно", — прокоментували прихильники творчості.

Нагадаємо, 1 грудня Тарас і Олена Тополі публічно оголосили про розлучення, наголосивши на взаємній повазі та спільній відповідальності за трьох дітей. Пара була одружена 12 років.

Після оголошення про розлучення блогер Богдан Беспалов висловив свою версію можливих причин розриву. Він заявив, що отримав інформацію від нібито джерела, близького до родини. Беспалов стверджує, що, за словами його інформатора, ініціатором розлучення був Тарас, а причиною нібито стали особисті проблеми в стосунках.