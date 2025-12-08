Тарас Тополя "пройшовся" по Тіні Кароль: назвав фальшивою

Український співак Тарас Тополя прокоментував творчість Тіни Кароль. Ба більше, фронтмен гурту "Антитіла" порівняв колегу по сцені з американською епатажною поп-зіркою Мадонною.

Музикант, який наразі перебуває в стадії розлучення з дружиною Оленою Тополею, в інтерв'ю для проєкту "Критиканти" зазначив, що вважає Кароль дуже привабливою та потужною виконавицею. За словами Тополі, артистка поставила в українському шоубізнесі дуже високу планку.

Тополя назвав Кароль красунею

"По-перше, вона красуня. Якби це дивно не звучало, моя суб'єктивна думка, вона виглядає наразі краще набагато, ніж 10 років тому. Тіна Кароль — це про майстерність, на найвищому рівні вокалом володіє. Це вже іноді переходить у якусь категорію спорту. Продемонструвати всі октави. Десь творчість переходить у спорт. Вона може собі це дозволити. А я не можу (сміється, — Ред.). З точки зору вокалу вона задає рамку найвищу", — каже Тарас.

Лідер гурту "Антитіла" додав, що Тіна Кароль в Україні, вона співає українською, проявляє патріотичну позицію, допомагає українським військовим. Втім, це позитивний бік оцінки, є й негативний.

Пісня Тіни Кароль "Небесами"

Тополя не вірить пісням Тіни Кароль

Співак вважає, що кого колега не розкриває свій потенціал на сто відсотків, через що в її творчості відчувається фальш.

"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Я спробую зараз сформулювати. Мабуть, тому що, вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і таке все між крапельками мʼяко, з такою щемливою подачею. А насправді вона ж хижак. В правильному, хорошому розумінні. Це розумний, хитрий хижак, з досвідом. Сильна жінка, яка ховається у своїй творчості. Це тигриця з отакими кігтями, яка ховається, маскується під роль жертви", — зазначив лідер гурту "Антитіла".

Тополя додав, що чекає, коли Кароль "нарешті вийде і роздасть такою, яка вона є".

"І я впевнений, що це змінить простір навколо неї. Я чекаю, коли вона стане Мадонною. Тому що вона вже є номер один як артистка. Вона взагалі для мене, як для людини, яка відчуває музику, видає контроверсійну історію проти свого єства", — каже артист.

Тіна Кароль Фото: Тіна Кароль/Instagram

