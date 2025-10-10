"Я вірна дуже": Тіна Кароль зробила заяву про смерть свого чоловіка (фото)

Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час публічно заговорила про смерть свого чоловіка Євгена Огіра, якого не стало у 2013 році. Продюсер пішов з життя через онкологію.

Знаменитість зробила заяву у проєкті "Краса в тобі", героїнею якого стала жінка на імʼя Аліна — дружина загиблого на фронті військового. Кароль поспілкувалася з нею, поділившись власним досвідом втрати.

"Немає рецепту. Ніхто не розкаже, що треба зробити, як вистояти. Так від дня до дня. Біль заглушиться, можливо. Але десятиліття має пройти точно. Це не в завтрашньому дні. Тому цей стан треба полюбити. Цей стан треба прийняти. Цей стан треба присвятити тому, кого кохаєш. Є боротьба з тим, що хочеться, щоб це зупинилося. Ось ця порожнеча не заповниться. Просто треба це прийняти, зрозуміти, що вона живе в тобі", — сказала співачка.

Тіна Кароль зустрілася з жінкою, яка втратила коханого на війні Фото: YouTube

Тіна Кароль наголосила, що вони живуть однакове життя, прокидаючись зранку, плануючи день. Попри свою зірковість, їхня рутина доволі схожа. Аліна також запитала, чи сниться через стільки років Тіні Євген.

"І сниться, і каже, і приходить, і дивиться. Але воно вже заглушається цей біль, безумовно. Але ця пустота не зникне. Тому що це кохання щире, наївне, перше. Я така вірна дуже. Не можна від чогось відхреститись, що тобі дуже дороге", — зізналася зірка.

Чоловік Тіни Кароль

Співачка та продюсер Євген Огір одружилися у 2008 році. Від їхнього союзу підростає син Веніамін, який дуже схожий на свого батька. Наразі юнак навчається у Великій Британії.

Пара прожила у шлюбі близько п'яти років. У 2013 році Євген у віці 32 років помер від раку шлунку. Тим часом Тіна Кароль за понад 10 років офіційно не підтвердила нових стосунків.

Тіна Кароль та Євген Огір Фото: instagram.com/_fantina

