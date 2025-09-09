Копія батька: Тіна Кароль похизувалась, яким виріс її син (фото)
Тіна Кароль вразила соцмережі тим, як виріс її син. Артистка показала світлини із нової фотосесії, на якій вона позувала з Веніаміном.
Українська співачка рідко ділиться світлинами з 16-річним сином, але цього разу вирішила показати, як швидко виріс її єдиний спадкоємець. Вона опублікувала фото в Instagram.
На новому фото Веніамін виглядає вже зовсім дорослим – шанувальники одразу відзначили його схожість із батьком Євгеном Огіром, який помер у 2013 році.
Реакції людей
У мережі знімок викликав чимало захоплених коментарів: прихильники відзначають, що хлопець росте справжнім красенем, а дехто відзначив, що Тіна і Веніамін наче брат із сестрою. Зокрема, писали таке:
- "Як швидко летить час";
- "Які ви класні";
- "Боже, ну як же він схожий на батька!!!";
- "Старша сестра. Роки на 3-4 старша, не більше";
- "Як Вєнька змінився, я в шоці".
Син Тіни Кароль
Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер через рак шлунку.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Тіну Кароль звинуватили в неповазі до фанатів. Співачка відреагувала та пояснила свою позицію.
- Артистка розповіла про виховання 16-річного сина.
Крім того, раніше виконавиця попросила ChatGPT знайти їй нареченого. У TikTok-відео зірка показала список відомих українців, згенерований ШІ, та з гумором прокоментувала результати.