Копія батька: Тіна Кароль похизувалась, яким виріс її син (фото)

Тіна Кароль показала сина
Співачка Тіна Кароль і її син Веніамін | Фото: Тіна Кароль/Instagram

Тіна Кароль вразила соцмережі тим, як виріс її син. Артистка показала світлини із нової фотосесії, на якій вона позувала з Веніаміном.

Українська співачка рідко ділиться світлинами з 16-річним сином, але цього разу вирішила показати, як швидко виріс її єдиний спадкоємець. Вона опублікувала фото в Instagram.

Тіна Кароль і її дитина
Фото Тіни з сином раніше та зараз
Фото: Тіна Кароль/Instagram

На новому фото Веніамін виглядає вже зовсім дорослим – шанувальники одразу відзначили його схожість із батьком Євгеном Огіром, який помер у 2013 році.

Кароль і син
Тіна з сином
Фото: Тіна Кароль/Instagram

Реакції людей

У мережі знімок викликав чимало захоплених коментарів: прихильники відзначають, що хлопець росте справжнім красенем, а дехто відзначив, що Тіна і Веніамін наче брат із сестрою. Зокрема, писали таке:

  • "Як швидко летить час";
  • "Які ви класні";
  • "Боже, ну як же він схожий на батька!!!";
  • "Старша сестра. Роки на 3-4 старша, не більше";
  • "Як Вєнька змінився, я в шоці".
Тіна Кароль показала фото з сином
Тіна і Веніамін
Фото: Тіна Кароль/Instagram
Тіна Кароль показала фото з Веніаміном
Тіна і Веніамін
Фото: Тіна Кароль/Instagram

Син Тіни Кароль

Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер через рак шлунку.

