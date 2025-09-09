Копия отца: Тина Кароль похвасталась, каким вырос ее сын (фото)
Тина Кароль поразила соцсети тем, как вырос ее сын. Артистка показала фотографии с новой фотосессии, на которой она позировала с Вениамином.
Украинская певица редко делится фотографиями с 16-летним сыном, но на этот раз решила показать, как быстро вырос ее единственный наследник. Она опубликовала фото в Instagram.
На новом фото Вениамин выглядит уже совсем взрослым — поклонники сразу отметили его сходство с отцом Евгением Огиром, который умер в 2013 году.
Реакции людей
В сети снимок вызвал немало восторженных комментариев: поклонники отмечают, что парень растет настоящим красавцем, а некоторые отметили, что Тина и Вениамин как брат с сестрой. В частности, писали следующее:
- "Как быстро летит время";
- "Какие вы классные";
- "Боже, ну как же он похож на отца!!!";
- "Старшая сестра. Года на 3-4 старше, не больше";
- "Как Венька изменился, я в шоке".
Сын Тины Кароль
Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Он родился в союзе певицы и продюсера Евгения Огира, который умер из-за рака желудка.
