Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Копия отца: Тина Кароль похвасталась, каким вырос ее сын (фото)

Тина Кароль показала сына
Певица Тина Кароль и ее сын Вениамин и ее сын Вениамин | Фото: Тина Кароль/Instagram

Тина Кароль поразила соцсети тем, как вырос ее сын. Артистка показала фотографии с новой фотосессии, на которой она позировала с Вениамином.

Related video

Украинская певица редко делится фотографиями с 16-летним сыном, но на этот раз решила показать, как быстро вырос ее единственный наследник. Она опубликовала фото в Instagram.

Тина Кароль и ее ребенок
Фото Тины с сыном раньше и сейчас
Фото: Тина Кароль/Instagram

На новом фото Вениамин выглядит уже совсем взрослым — поклонники сразу отметили его сходство с отцом Евгением Огиром, который умер в 2013 году.

Кароль и сын
Тина с сыном
Фото: Тина Кароль/Instagram

Реакции людей

В сети снимок вызвал немало восторженных комментариев: поклонники отмечают, что парень растет настоящим красавцем, а некоторые отметили, что Тина и Вениамин как брат с сестрой. В частности, писали следующее:

  • "Как быстро летит время";
  • "Какие вы классные";
  • "Боже, ну как же он похож на отца!!!";
  • "Старшая сестра. Года на 3-4 старше, не больше";
  • "Как Венька изменился, я в шоке".
Тина Кароль показала фото с сыном
Тина и Вениамин
Фото: Тина Кароль/Instagram
Тина Кароль показала фото с Вениамином
Тина и Вениамин
Фото: Тина Кароль/Instagram

Сын Тины Кароль

Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Он родился в союзе певицы и продюсера Евгения Огира, который умер из-за рака желудка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее исполнительница попросила ChatGPT найти ей жениха. В TikTok-видео звезда показала список известных украинцев, сгенерированный ИИ, и с юмором прокомментировала результаты.