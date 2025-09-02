"Звездная болезнь": Тину Кароль обвинили в неуважении к фанатам — она отреагировала

Тина Кароль получила хейт из-за того, что якобы отказалась фотографироваться с фанатами после концерта, а ее охрана проявила неуважение к людям. Певица отреагировала на обвинения и объяснила свою позицию.

Related video

Блогер в Tik Tok под никнеймом natural_alberto2.0 обвинил украинскую певицу Тину Кароль в неуважении к своим фанатам. Он записал соответствующее видео после посещения концерта звезды.

По его словам, артистка не захотела фотографироваться с людьми. В частности, блогера удивила ситуация, когда Тина шла с охранниками, те сказали "Отойдите в сторону". По его мнению певица получила "звездную болезнь".

"Что со звездами не так? Если оборвать интернет, или у нее сядет голос, то она станет никем. Зачем быть такими людьми? Это наверняка какая-то звездная болезнь", — сказал создатель контента.

Реакция Тины Кароль

Тина не замедлила с реакцией на обвинения в свою сторону. В комментарии к ролику она написала, что блогер таким образом "спекулирует на ее имени".

"И снова дешевая сенсация и спекуляция на моем имени. Двадцать лет я выхожу на сцену и двадцать лет мои слушатели знают: я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают", — написала артистка.

Певица добавила, что просьба охраны отойти — это вопрос безопасности.

"Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта. Записывать хайповые видосы об обратном означает вводить людей в заблуждение и сознательно атаковать мою репутацию. Но время, когда кто-то измеряет собственную стоимость количеством просмотров, полученных ложью, прошло;) Концерт был замечательный! Спасибо всей публике", — отметила Тина Кароль.

Реакция Тины Кароль Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, артистка развеяла слухи о романе с бизнесменом.