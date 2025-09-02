"Зіркова хвороба": Тіну Кароль звинуватили в неповазі до фанатів – вона відреагувала

Тіна Кароль отримала хейт через те, що нібито відмовилась фотографуватись з фанатами після концерту, а її охорона проявила неповагу до людей. Співачка відреагувала на звинувачення та пояснила свою позицію.

Блогер в Tik Tok під нікнеймом natural_alberto2.0 звинуватив українську співачку Тіну Кароль у неповазі до своїх фанатів. Він записав відповідне відео після відвідування концерту зірки.

За його словами, артистка не захотіла фотографуватись із людьми. Зокрема, блогера здивувала ситуація, коли Тіна йшла з охоронцями, ті сказали "Відійдіть в сторону". На його думку співачка отримала "зіркову хворобу".

"Що з зірками не так? Якщо обірвати інтернет, або в неї сяде голос, то вона стане ніким. Навіщо бути такими людьми? Це напевно якась зіркова хвороба", — сказав створювач контенту.

Реакція Тіни Кароль

Тіна не забарилась з реакцією на звинувачення у свою сторону. У коментарі до ролику вона написала, що блогер таким чином "спекулює на її імені".

"І знов дешева сенсація та спекуляція на моєму імені. Двадцять років я виходжу на сцену й двадцять років мої слухачі знають: я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують", — написала артистка.

Співачка додала, що прохання охорони відійти — це питання безпеки.

"Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов’язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту. Записувати хайпові відоси про зворотнє означає вводити людей в оману й свідомо атакувати мою репутацію. Але час, коли хтось вимірює власну вартість кількістю переглядів, здобутих брехнею, пройшов;) Концерт був чудовий! Дякую усій публіці", — зазначила Тіна Кароль.

