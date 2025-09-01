"Один в сім'ї мужчина": Тіна Кароль розповіла про виховання 16-річного сина (фото)

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що її 16-річний син Веніамін має гарну освіту. Юнак, якому скоро виповниться 17, володіє чотирма мовами.

Related video

У проєкті "Тур зірками" зірка сцени поділилася, що довго інвестувала в навчання спадкоємця, адже вважає, що саме освічені діти — це майбутнє України.

Навчання Веніаміна

Веніамін планує поєднувати політологію, економіку та бізнес. Ба більше, він вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

"Тому що я впевнена, що розумні діти — це є майбутнє. Це розумне, стале майбутнє України", — наголосила Кароль.

За словами зірки, її спадкоємець наразі виглядає доросліше свого віку.

"З раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди. Там у старших класах можна обрати свою спеціалізацію. Він обрав для себе політологію, економіку і бізнес. Розумний хлопчик. Чекаю від нього користі для мене та для нашої держави", — зазначила знаменитість.

Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

Ба більше, Кароль додала, що її спадкоємець — "дуже тихий, скромний, не мажор". До Великої Британії юнак поїхав ще у 2014 році, коли в країні розпочалася війна.

"Він дуже тихий та скромний… Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", — сказала Тіна.

Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

Син Тіни Кароль

Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році через рак шлунку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тіна Кароль на фоні чуток про роман з бізнесменом Юрієм Арошидзе розповіла про своє особисте життя.

Женя Галич розкритикував хіт DREVO, а Кароль заступилася за висхідну зірку.

Крім того, артистка звернулася до ШІ за порадою, якого нареченого їй обрати.