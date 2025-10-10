"Я верна очень": Тина Кароль сделала заявление о смерти своего мужа (фото)

Украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время публично заговорила о смерти своего мужа Евгения Огира, которого не стало в 2013 году. Продюсер ушел из жизни из-за онкологии.

Знаменитость сделала заявление в проекте "Красота в тебе", героиней которого стала женщина по имени Алина — жена погибшего на фронте военного. Кароль пообщалась с ней, поделившись собственным опытом потери.

"Нет рецепта. Никто не расскажет, что надо сделать, как выстоять. Так изо дня в день. Боль заглушится, возможно. Но десятилетие должно пройти точно. Это не в завтрашнем дне. Поэтому это состояние надо полюбить. Это состояние надо принять. Это состояние надо посвятить тому, кого любишь. Есть борьба с тем, что хочется, чтобы это остановилось. Вот эта пустота не заполнится. Просто надо это принять, понять, что она живет в тебе", — сказала певица.

Тина Кароль встретилась с женщиной, которая потеряла любимого на войне Фото: YouTube

Тина Кароль отметила, что они живут одинаковую жизнь, просыпаясь утром, планируя день. Несмотря на свою звездность, их рутина довольно похожа. Алина также спросила, снится ли через столько лет Тине Евгений.

"И снится, и говорит, и приходит, и смотрит. Но оно уже заглушает эту боль, безусловно. Но эта пустота не исчезнет. Потому что это любовь искренняя, наивная, первая. Я такая верная очень. Нельзя от чего-то откреститься, что тебе очень дорого", — призналась звезда.

Муж Тины Кароль

Певица и продюсер Евгений Огир поженились в 2008 году. От их союза подрастает сын Вениамин, который очень похож на своего отца. Сейчас юноша учится в Великобритании.

Пара прожила в браке около пяти лет. В 2013 году Евгений в возрасте 32 лет умер от рака желудка. Тем временем Тина Кароль за более чем 10 лет официально не подтвердила новых отношений.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: instagram.com/_fantina

