"Мне нужен юрист": Тина Кароль возмутилась действиями известной певицы (видео)

Украинская певица Тина Кароль возмутилась из-за видео в соцсетях, на котором артистка из Вьетнама поет ее хит "Пупсик" без разрешения. Более того, иностранка перевела и "Дикие танцы" Русланы Лыжичко.

Related video

Кароль в Instagram опубликовала видео, на котором видно, как певица Хо Куинь Хуонг из Вьетнама перепевает ее известную композицию — русскоязычный хит "Пупсик". Украинская звезда серьезно отметила, что это нарушение авторского права.

Вьетнамская певица исполняет хит Тины Кароль

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта дама перепела без разрешения кучу песен", — публично заявила Тина Кароль.

Вьетнамская певица присвоила себе хит Тины Кароль Фото: Instagram tina_karol

Иностранка также присвоила себе популярные песни других украинских артистов, в частности "Дикие танцы" Русланы Лыжичко, с которыми она выиграла Евровидение. Кроме украинских хитов, на странице вьетнамской артистки можно найти и мировые песни, которые женщина исполняет без официального разрешения.

Некоторые из украинских поклонников уже даже написали комментарии под видео Хо Куинь Хуонг, отметив, что это украинская песня. Также украинцы активно тегают Тину Кароль.

Пока неизвестно, планирует ли украинская знаменитость точно обращаться в суд. Реакции Русланы Лыжичко пока тоже нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артистка призналась, что ее 16-летний сын Вениамин имеет хорошее образование, в которое она долго инвестирует.