Поліція затримала 23-річного чоловіка, який шантажував співачку Олену Тополю: усі деталі

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Києва, який вимагав гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо української артистки. За даними слідства, чоловік мав у своєму розпорядженні матеріали, які могли скомпрометувати потерпілу, та погрожував їх оприлюдненням.

Після звернення співачки із заявою до поліції його затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Київської області, повідомляє Національна поліція України.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочину. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Олена Тополя заявила про шантаж

Представники Олени Тополі в коментарі Фокусу повідомили, що 10 січня артистка отримала погрози шантажу через відео делікатного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та вимоги надати компромат на близьких їй людей.

За словами артистки, вона одразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Тополя зазначила, що матеріали були сфабриковані, а дати — навмисно вказані неправильно з метою її дискредитації. Вона наголосила, що має докази цього.

Після того як відео з’явилося в інтернеті, співачка закликала журналістів, медіа, блогерів та користувачів не поширювати і не зберігати ці матеріали, оскільки це є порушенням законодавства про захист персональних даних та недоторканність приватного життя.

Триває слідство. Водночас інтимні матеріали продовжують поширювати в окремих Telegram-каналах.

