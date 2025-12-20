Олена Тополя розкрила реакцію трьох дітей на розлучення: "Складний період"

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно оголосила про розлучення з Тарасом Тополею, розповіла, як сприймають цю новину троє їхніх маленьких дітей.

Зірка зізналася в ефірі "Сніданок з 1+1", що не хоче коментувати причини розриву, однак зазначила, що вони з Тарасом Тополею залишилися в хороших стосунках. Ба більше, навіть їдуть разом відпочивати в гори.

Олена Тополя про розлучення

Артистка спершу наголосила, що вона вдячна за 12 років шлюбу.

"Я думаю, що стається так, як має статися. Я не можу і не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділися. Ми абсолютно максимально стараємося комунікувати. В нас і відпочинок разом буде, то ми їдемо з дітками в гори, будемо кататися на лижах, на сноубордах", — сказала Олена.

Співачка додала, що сама новина про розрив — складний період для дітей, але загалом ситуація залежить від того, як до цього ставляться самі батьки.

"Для дітей це складний період, як від самої новини. Але якщо батьки не транслюють, що це якось дуже складно і тяжко, то і дітям набагато легше це все сприймати і переживати. Коли навпаки батьки транслюють повагу один до одного і хороше дружнє відношення і таку комунікацію заради дітей, для дітей, все про дітей, то не знаю, може вони навіть більше їм так сподобається, що тут більше все про них", — додала знаменитість.

Розлучення Тараса Тополі

1 грудня Тарас і Олена Тополі раптово оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного, а коментарів щодо розриву більше не даватимуть.

Питання майна і фінансів були врегульовані заздалегідь. Ініціатором розлучення, судячи із судових реєстрів, став саме Тарас.

