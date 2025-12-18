Почався суд за позовом Тараса Тополі про розлучення із дружиною (фото)

Подільський райсуд столиці розпочав розгляд справи про розірвання шлюбу солістів гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини Олени. Позов зареєстрували на початку грудня, а провадження відкрили 15 грудня.

Судову справу за номером 758/19398/25 було зареєстровано 3 грудня. Ініціатором розлучення виступив Тарас Тополя, зазначається на офіційному порталі "Судова влада України".

Інтереси музиканта в судовому процесі представляє адвокат Олена Лук'янець. Інформація про конкретну дату засідання поки що не оприлюднена.

Нагадаємо, Олена та Тарас Тополі одружилися у 2013-му. За час подружнього життя у них з'явилося троє дітей: син Роман (народився 2013 року), син Марк (2015) та донька Марія (2020).

Про намір розлучитися подружжя публічно заявило 1 грудня цього року. Тоді Тарас та Олена зізнались, що прийняли таке рішення спільно й виважено для обох сторін.

Конкретні причини розставання артисти не розголошували. Після новини про розлучення пара відписалася одне від одного в Instagram.

Варто зазначити, що раніше в різних інтерв'ю Тополі неодноразово відверто говорили про складнощі у стосунках.

