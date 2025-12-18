Підтримайте нас RU
Почався суд за позовом Тараса Тополі про розлучення із дружиною (фото)

Тарас Тополя, Олена Тополя
Тарас Тополя з дружиною | Фото: Instagram Taras Topolia

Подільський райсуд столиці розпочав розгляд справи про розірвання шлюбу солістів гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини Олени. Позов зареєстрували на початку грудня, а провадження відкрили 15 грудня.

Судову справу за номером 758/19398/25 було зареєстровано 3 грудня. Ініціатором розлучення виступив Тарас Тополя, зазначається на офіційному порталі "Судова влада України".

Інтереси музиканта в судовому процесі представляє адвокат Олена Лук'янець. Інформація про конкретну дату засідання поки що не оприлюднена.

Нагадаємо, Олена та Тарас Тополі одружилися у 2013-му. За час подружнього життя у них з'явилося троє дітей: син Роман (народився 2013 року), син Марк (2015) та донька Марія (2020).

Ухвала суду, Тарас та Олена Тополі
У суді відкрили провадження
Фото: sensatsiya.com

Про намір розлучитися подружжя публічно заявило 1 грудня цього року. Тоді Тарас та Олена зізнались, що прийняли таке рішення спільно й виважено для обох сторін.

Конкретні причини розставання артисти не розголошували. Після новини про розлучення пара відписалася одне від одного в Instagram.

Тарас і Олена Тополя
Тарас і Олена Тополя
Фото: Instagram

Варто зазначити, що раніше в різних інтерв'ю Тополі неодноразово відверто говорили про складнощі у стосунках.

