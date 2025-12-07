Зради, скандали та поділ майна: які зірки розлучилися у 2025 році (фото)

2025 рік був сповнений новин про весілля та народження дітей. Втім, не обійшлося і без розірвання шлюбів відомих людей як в Україні, так і закордоном.

Фокус пригадує, хто тихо і голосно цього року оголосив про розлучення. Були і зради, і ділення грошей, і конспірологічні теорії щодо причин розривів.

Розлучення Тараса та Олени Тополі

1 грудня 2025 року зіркова пара офіційно оголосила, що розлучається. У спільній заяві вони назвали це "зваженим рішенням", яке було прийнято спільно.

Тарас та Олена, які були одружені 12 років та виховують трьох дітей, наголосили, що вони залишаються "партнерами у вихованні дітей".

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей, за їхніми словами, уже врегульовані. У мережі ширяться різні домисли щодо причин розлучення, говорять навіть про зради Олени, проте офіційно пара це не підтверджувала.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

Скандальне розлучення Віктора Розового

Про розлучення Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної стало відомо у травні 2025 року.

"Ми — розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного", — написав комік, не розкриваючи додаткових подробиць.

Тим часом Ольга одразу прямо сказала про зради Віктора у стосунках.

Пара була одружена близько року. Жінка доглядала ветерана війни, який незадовго після їхнього весілля отримав важку травму на фронті.

За пів року Мерзлікіна пішла на інтервʼю до Маші Єфросиніної, де розкрила низку пікантних подробиць їхнього особистого життя. Вона показала фотодокази зрад колишнього та розкрила деталі конфлікту щодо грошей.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна Фото: Інстаграм

Андрій Хливнюк

Український музикант та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк цього року підтвердив чутки про розлучення з Ганною Копиловою, які давно вже ходили.

Андрій і Ганна одружилися 2010 року, і в цьому шлюбі в пари народилися син Іван і дочка Олександра.

Уперше про проблему в їхньому шлюбі заговорили 2020 року, коли подружжя перестало з'являтися разом, а 2021-го стало відомо, що пара розлучається. Що стало причиною розставання, невідомо, але ініціатором розлучення, за інформацією ЗМІ, найімовірніше стала жінка.

Андрій Хливнюк Фото: Instagram

Розлучення Дмитра Комарова

У соцмережах на початку цього року повідомляли, що знайшли у судовому реєстрі запис про розірвання шлюбу ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова і моделі Олександри Кучеренко. 13 березня телеведучий опублікував пост, у якому підтвердив новий сімейний статус.

"Взагалі наше розлучення — виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір. І, на жаль, величезну кількість, м’яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першоджерелі", — зазначив Дмитро.

Телеведучий та модель пробули у шлюбі 6 років.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Чемпіонка Оксана Баюл

Українська фігуристка та перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка багато років живе в США, восени розповіла про розлучення після 15 років шлюбу, у якому народилася донька Софія.

"Ми з Карло зустрілися, коли ми дуже сильно були потрібні одне одному на той відрізок часу. Це був 2009-10 рік. І ми разом прожили 15 років. Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому неймовірно вдячна за те, що в нас в принципі є чудова донька", — казала Баюл.

Чемпіонка наголосила, що публічно не може говорити про багато речей щодо шлюбу та розлучення, адже якраз триває судовий процес.

Оксана Баюл з чоловіком та донькою Фото: YouTube

Розлучення Денисенко та Федінчика

На початку 2025 року в мережі зʼявилися реєстри із заявою на розлучення акторської пари Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Позивачем була вказана саме жінка. А розгляд справи був запланований на 8 травня.

Пара прожила у шлюбі вісім років, а десять — у стосунках. У квітні 2017 року Денисенко та Федінчик одружилися. Восени того ж року в пари народився син Андрій.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче — здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо — це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого", — казав Федінчик після розриву з Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram/natalka_denisenko

Данііл Мірешкін

Український актор-воїн Данііл Мірешкін у листопаді оголосив про розлучення з дружиною, акторкою Ксенією Даніловою. Пара виховує доньку Василісу.

Проблеми в стосунках виникли ще до початку повномасштабної війни, однак раніше акторське подружжя з цим мирилося.

"З війною до мене особисто, і відчуваю, що й до дружини також, прийшло усвідомлення — не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують, бо життя одне і воно йде. Мені так здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом", — казав актор.

Данііл Мірешкін та Ксенія Данілова Фото: колаж Фокус

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Після 19 років шлюбу — одного з найдовших серед голлівудських пар — у 2025 році пара оголосила про розлучення. Подружжя більше не жило разом з літа 2025: за повідомленнями — Кіт переїхав зі спільного дому у Нешвіллі.

У заяві про розлучення традиційно вказано "непомиримі розбіжності".

Причинами називають те, що їхні кар’єри — зйомки, гастролі — останнім часом вимагали багато часу та були розділені, що призводило до постійної розлуки та напруження.

Незважаючи на це, у документах подружжя домовилось про план опіки над їхніми двома дочками.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Nicole Kidman/Instagram

