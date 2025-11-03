Відомий актор-воїн розлучається з дружиною: "Були складнощі" (фото)

Український актор-воїн Данііл Мірешкін оголосив про розлучення з дружиною, акторкою Ксенією Даніловою. Пара виховує доньку Василісу.

Наразі дівчинка не знає про розрив батьків. Проблеми в стосунках виникли ще до початку повномасштабної війни, однак раніше акторське подружжя з цим мирилося. Про це Мірешкін розповів на YouTube-каналі "Характер".

Данііл Мірешкін розлучається з дружиною

Актор зізнається, що наразі вони перебувають в процесі розірвання шлюбу після років усвідомлення, що їм краще бути окремо.

"Насправді, у нас були складнощі і до повномасштабної війни. Ми намагалися це пройти, побороти, але це в цілому важко. Різні періоди і різні рішення вже були в нас у родині. З війною до мене особисто, і відчуваю, що й до дружини також, прийшло усвідомлення — не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують, бо життя одне і воно йде. Мені так здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом. Пара має підсилювати й покращувати одне одного, у нашому випадку, мені здається, що це не так", — зізнався військовослужбовець.

Відео дня

Данііл Мірешкін Фото: Instagram

Донька ще не знає

Після розриву актори залишилися в хороших стосунках. Доньці Василісі вони поки що не розповідали про своє рішення. Мірешкін зізнається, що не знає, як до цього підійти, адже дівчинка вже ставить дорослі питання та все розуміє.

"Вона (дружина, — Ред.) є для мене безумовною підтримкою у багатьох питаннях, ми зберігаємо хороші дружні стосунки. Я сподіваюся, що нам і надалі вдасться це протягнути, в тому числі й стосовно дитини. Ми любимо нашу дочку неймовірно, поважаємо одне одного, і це найважливіший аспект", — сказав Мірешкін.

За словами актора, ключового моменту в рішенні розійтися не було, багато моментів "нашаровувалися".

Ксенія Данілова з донькою Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк".

Мірешкін засудив роль Цимбалюка у фільмі "Лютий привіт", у якому актор грає воїна полку "Азов".

Крім того, український актор Андрій Федінчик вперше висловився про життя після розлучення з Наталкою Денисенко.