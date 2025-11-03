Известный актер-воин разводится с женой: "Были сложности" (фото)

Украинский актер-воин Даниил Мирешкин объявил о разводе с женой, актрисой Ксенией Даниловой. Пара воспитывает дочь Василису.

Сейчас девочка не знает о разрыве родителей. Проблемы в отношениях возникли еще до начала полномасштабной войны, однако ранее актерские супруги с этим мирились. Об этом Мирешкин рассказал на YouTube-канале "Характер".

Даниил Мирешкин разводится с женой

Актер признается, что сейчас они находятся в процессе расторжения брака после лет осознания, что им лучше быть отдельно.

"На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом трудно. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне лично, и чувствую, что и к жене тоже, пришло осознание — не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в нашем случае, мне кажется, что это не так", — признался военнослужащий.

Даниил Мирешкин Фото: Instagram

Дочь еще не знает.

После разрыва актеры остались в хороших отношениях. Дочери Василисе они пока не рассказывали о своем решении. Мирешкин признается, что не знает, как к этому подойти, ведь девочка уже задает взрослые вопросы и все понимает.

"Она (жена, — Ред.) является для меня безусловной поддержкой во многих вопросах, мы сохраняем хорошие дружеские отношения. Я надеюсь, что нам и в дальнейшем удастся это протянуть, в том числе и по отношению к ребенку. Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект", — сказал Мирешкин.

По словам актера, ключевого момента в решении разойтись не было, многие моменты "наслаивались".

Ксения Данилова с дочерью Фото: Facebook

