Измены, скандалы и раздел имущества: какие звезды развелись в 2025 году (фото)

2025 год был полон новостей о свадьбах и рождении детей. Впрочем, не обошлось и без расторжения браков известных людей как в Украине, так и за рубежом.

Фокус вспоминает, кто тихо и громко в этом году объявил о разводе. Были и измены, и дележ денег, и конспирологические теории о причинах разрывов.

Развод Тараса и Елены Тополи

1 декабря 2025 года звездная пара официально объявила, что разводится. В совместном заявлении они назвали это "взвешенным решением", которое было принято совместно.

Тарас и Елена, которые были женаты 12 лет и воспитывают троих детей, отметили, что они остаются "партнерами в воспитании детей".

Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей, по их словам, уже урегулированы. В сети ходят различные домыслы о причинах развода, говорят даже об изменах Елены, однако официально пара это не подтверждала.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Скандальный развод Виктора Розового

О разводе Виктора Розового и Ольги Мерзликиной стало известно в мае 2025 года.

"Мы — расстались! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга", — написал комик, не раскрывая дополнительных подробностей.

Между тем Ольга сразу прямо сказала об изменах Виктора в отношениях.

Пара была жената около года. Женщина ухаживала за ветераном войны, который вскоре после их свадьбы получил тяжелую травму на фронте.

Через полгода Мерзликина пошла на интервью к Маше Ефросининой, где раскрыла ряд пикантных подробностей их личной жизни. Она показала фотодоказательства измен бывшего и раскрыла детали конфликта из-за денег.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина Фото: Инстаграм

Андрей Хлывнюк

Украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в этом году подтвердил слухи о разводе с Анной Копыловой, которые давно уже ходили.

Андрей и Анна поженились в 2010 году, и в этом браке у пары родились сын Иван и дочь Александра.

Впервые о проблеме в их браке заговорили в 2020 году, когда супруги перестали появляться вместе, а в 2021-м стало известно, что пара разводится. Что стало причиной расставания, неизвестно, но инициатором развода, по информации СМИ, скорее всего, стала женщина.

Андрей Хлывнюк Фото: Instagram

Развод Дмитрия Комарова

В соцсетях в начале этого года сообщали, что нашли в судебном реестре запись о расторжении брака ведущего "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова и модели Александры Кучеренко. 13 марта телеведущий опубликовал пост, в котором подтвердил новый семейный статус.

"Вообще наш развод — исключительно внутреннее дело нашей семьи. Мы очень не хотели выносить эту тему на обсуждение общества. Но, конечно, мы видим информационное пространство. И, к сожалению, огромное количество, мягко говоря, сомнительной информации без всякой проверки в первоисточнике", — отметил Дмитрий.

Телеведущий и модель пробыли в браке 6 лет.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Фото: Дмитрий Комаров/Instagram

Чемпионка Оксана Баюл

Украинская фигуристка и первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая много лет живет в США, осенью рассказала о разводе после 15 лет брака, в котором родилась дочь София.

"Мы с Карло встретились, когда мы очень сильно были нужны друг другу на тот отрезок времени. Это был 2009-10 год. И мы вместе прожили 15 лет. Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему невероятно благодарна за то, что у нас в принципе есть замечательная дочь", — говорила Баюл.

Чемпионка отметила, что публично не может говорить о многих вещах относительно брака и развода, ведь как раз идет судебный процесс.

Оксана Баюл с мужем и дочерью Фото: YouTube

Развод Денисенко и Фединчика

В начале 2025 года в сети появились реестры с заявлением на развод актерской пары Натальи Денисенко и Андрея Фединчика. Истцом была указана именно женщина. А рассмотрение дела было запланировано на 8 мая.

Пара прожила в браке восемь лет, а десять — в отношениях. В апреле 2017 года Денисенко и Фединчик поженились. Осенью того же года у пары родился сын Андрей.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое — здоровье, семью, близких людей и т.д. — это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого", — говорил Фединчик после разрыва с Денисенко.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram/natalka_denisenko

Даниил Мирешкин

Украинский актер-воин Даниил Мирешкин в ноябре объявил о разводе с женой, актрисой Ксенией Даниловой. Пара воспитывает дочь Василису.

Проблемы в отношениях возникли еще до начала полномасштабной войны, однако ранее актерская чета с этим мирилась.

"С войной ко мне лично, и чувствую, что и к жене тоже, пришло осознание — не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе", — говорил актер.

Даниил Мирешкин и Ксения Данилова Фото: коллаж Фокус

Николь Кидман и Кит Урбан

После 19 лет брака — одного из самых длинных среди голливудских пар — в 2025 году пара объявила о разводе. Супруги больше не жили вместе с лета 2025 года: по сообщениям — Кит переехал из общего дома в Нэшвилле.

В заявлении о разводе традиционно указано "непримиримые разногласия".

Причинами называют то, что их карьеры — съемки, гастроли — в последнее время требовали много времени и были разделены, что приводило к постоянной разлуке и напряжению.

Несмотря на это, в документах супруги договорились о плане опеки над их двумя дочерьми.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Nicole Kidman/Instagram

