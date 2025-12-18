Начался суд по иску Тараса Тополи о разводе с женой (фото)

Подольский райсуд столицы начал рассмотрение дела о расторжении брака солистов группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены. Иск зарегистрировали в начале декабря, а производство открыли 15 декабря.

Судебное дело под номером 758/19398/25 было зарегистрировано 3 декабря. Инициатором развода выступил Тарас Тополя, отмечается на официальном портале "Судебная власть Украины".

Интересы музыканта в судебном процессе представляет адвокат Елена Лукьянец. Информация о конкретной дате заседания пока что не обнародована.

Напомним, Елена и Тарас Тополи поженились в 2013-м. За время супружеской жизни у них появилось трое детей: сын Роман (родился в 2013 году), сын Марк (2015) и дочь Мария (2020).

В суде открыли производство Фото: sensatsiya.com

О намерении развестись супруги публично заявили 1 декабря этого года. Тогда Тарас и Елена признались, что приняли такое решение совместно и взвешенно для обеих сторон.

Відео дня

Конкретные причины расставания артисты не разглашали. После новости о разводе пара отписалась друг от друга в Instagram.

Тарас и Елена Тополя Фото: Instagram

Стоит отметить, что ранее в различных интервью Тополи неоднократно откровенно говорили о сложностях в отношениях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Фронтмен группы "Антитела" впервые публично прокомментировал новость о разводе с Еленой Тополей.

Кроме этого, народный депутат Марьяна Безуглая озвучила собственную конспирологическую версию, заявив, что разрыв пары якобы связан с возможной отставкой Андрея Ермака.

2025 год был полон новостей о свадьбах и рождении детей. Впрочем, не обошлось и без расторжения браков известных людей как в Украине, так и за рубежом. Фокус вспомнил, кто в этом году объявил о разводе. Были и измены, и дележ денег, и конспирологические теории.