Елена Тополя раскрыла реакцию троих детей на развод: "Сложный период"

Украинская певица Алена Тополя, которая недавно объявила о разводе с Тарасом Тополей, рассказала, как воспринимают эту новость трое их маленьких детей.

Звезда призналась в эфире "Сніданок з 1+1", что не хочет комментировать причины разрыва, однако отметила, что они с Тарасом Тополей остались в хороших отношениях. Более того, даже едут вместе отдыхать в горы.

Елена Тополя о разводе

Артистка сначала отметила, что она благодарна за 12 лет брака.

"Я думаю, что происходит так, как должно произойти. Я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы с детьми вместе. То есть мы как родители никуда не делись. Мы абсолютно максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет, то мы едем с детьми в горы, будем кататься на лыжах, на сноубордах", — сказала Елена.

Відео дня

Певица добавила, что сама новость о разрыве — сложный период для детей, но в целом ситуация зависит от того, как к этому относятся сами родители.

"Для детей это сложный период, как от самой новости. Но если родители не транслируют, что это как-то очень сложно и тяжело, то и детям гораздо легче это все воспринимать и переживать. Когда наоборот родители транслируют уважение друг к другу и хорошее дружеское отношение и такую коммуникацию ради детей, для детей, все о детях, то не знаю, может они даже больше им так понравится, что здесь больше все о них", — добавила знаменитость.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

Развод Тараса Тополи

1 декабря Тарас и Елена Тополи внезапно объявили о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу, а комментариев относительно разрыва больше не будут давать.

Вопросы имущества и финансов были урегулированы заранее. Инициатором развода, судя по судебным реестрам, стал именно Тарас.

Тарас и Елена Тополи Фото: instagram.com/tarastopolia/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший бойфренд Елены Тополи, известный продюсер Вадим Лисица, отреагировал на новости о ее разводе.

Лидер группы "Антитела" публично высказался после новости о разводе с Еленой Тополей.

Кроме того, нардеп Безуглая заявила, что Тополи разводятся из-за отставки Ермака.