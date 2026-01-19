Полиция задержала 23-летнего мужчину, который шантажировал певицу Елену Тополю: все детали

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Киева, который требовал деньги за нераспространение конфиденциальной информации об украинской артистке. По данным следствия, мужчина располагал материалами, которые могли скомпрометировать потерпевшую, и угрожал их обнародованием.

После обращения певицы с заявлением в полицию его задержали оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области, сообщает Национальная полиция Украины.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Відео дня

Елена Тополя заявила о шантаже

Представители Елены Тополи в комментарии Фокусу сообщили, что 10 января артистка получила угрозы шантажа из-за видео деликатного характера, вымогательства денег, попытки манипуляций и требования предоставить компромат на близких ей людей.

По словам артистки, она сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Тополя отметила, что материалы были сфабрикованы, а даты — намеренно указаны неправильно с целью ее дискредитации. Она подчеркнула, что имеет доказательства этого.

После того как видео появилось в интернете, певица призвала журналистов, медиа, блогеров и пользователей не распространять и не хранить эти материалы, поскольку это является нарушением законодательства о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

Продолжается следствие. В то же время интимные материалы продолжают распространять в отдельных Telegram-каналах.

