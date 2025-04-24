"Було серйозне кохання": Вадим Лисиця розповів, як зраджував дружину з Оленою Тополею (фото, відео)

Український продюсер Вадим Лисиця зізнався, що свого часу зраджував дружину зі співачкою Оленою Тополею (Alyosha). Втім, їхні стосунки згодом закінчилися.

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Про це Лисиця розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Вадим Лисиця розповів про роман з Alyosha

Продюсер та співачка, яка наразі одружена з Тарасом Тополею, перебували в стосунках на початку 2000-х. Спочатку між знаменитостями були лише робочі відносини. Втім, згодом між продюсером та його юною підопічною виникла симпатія. Але на той момент Лисиця був одруженим та виховував двох дітей.

Вадим Лисиця та Alyosha Фото: Скріншот

Познайомилися Вадим та Олена в Запоріжжі, коли виконавиці було всього 15 років, а продюсеру вже 26. На початку їхнього спілкування Лисиця помітив талант дівчини та вважав її мудрою. Згодом вони записали перші дві пісні та переїхали до Києва.

"Коли ти з людиною знаходишся дуже часто разом і спілкуєшся, ти в будь-якому випадку дізнаєшся багато про цю людину, а вона – про тебе. Звичайно, з'являється симпатія. Не буває дружби між чоловіком і жінкою. Так сталося, що ці відчуття – вони з'явилися і в неї, і в мене", — пригадав продюсер.

Історія їхніх стосунків тривала досить довго, за словами Лисиці. У них з дружиною згодом почалися на фоні цього скандали.

"Тато мені казав, що це негарна історія, але якщо ти любиш людину по-справжньому, а це було серйозне кохання, то ти не винен, що це відбулось, треба вирішувати ситуацію, щоб діти і дружина найменше постраждали", – розповів Вадим Лисиця.

Олена Тополя

Зокрема, продюсер пригадав, що перші три роки стосунків з Alyosha були схожі на "феєрверк". Втім, з часом ситуація погіршилася. Закохані розійшлися через сім років роману. Лисиця говорить, що це через те, що співачка хотіла розвивати кар'єру, а не будувати сім'ю.

"Я зрозумів, що ми не будемо разом. Я побачив зі сторони трішки її, як вона поводиться і що відбувається. Для мене це не було якоюсь новиною. Єдине, це дуже неприємна для мене історія, це була стресова для мене ситуація", — розповів Лисиця.

Після цього знаменитості почали активніше працювати, а почуття вилилися в низку пісень.

Наразі Олена Тополя не спілкується з колишнім коханим. Вони зв'язувалися лише, коли співачка під час війни перебувала в США. Ба більше, тоді, як говорить Лисиця, чомусь просила в нього вибачення.

"Зараз ми не спілкуємося. Як вона каже, вона спілкується зі мною тільки тоді, коли їй щось потрібно. Так воно і є", — розповів продюсер.

Наразі Тополя перебуває у 12-річному шлюбі з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Зірка сцени виховує з ним трьох дітей. А Лисиця у 2017 році вдруге одружився з Іриною Лисицею. У них є спільна донька.

Нагадаємо, Олена Тополя прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком Тарасом Тополею. Співачка акцентувала, що в їх родині прийнято про все говорити, навіть якщо це неприємні, конфліктні моменти, вони все проговорюють разом.

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