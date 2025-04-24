"Была серьезная любовь": Вадим Лисица рассказал, как изменял жене с Еленой Тополей (фото, видео)

Украинский продюсер Вадим Лисица признался, что в свое время изменял жене с певицей Еленой Тополей (Alyosha). Впрочем, их отношения впоследствии закончились.

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Об этом Лисица рассказал в интервью Славе Демину.

Вадим Лисица рассказал о романе с Alyosha

Продюсер и певица, которая сейчас замужем за Тарасом Тополей, находились в отношениях в начале 2000-х. Сначала между знаменитостями были только рабочие отношения. Впрочем, впоследствии между продюсером и его юной подопечной возникла симпатия. Но на тот момент Лисица был женат и воспитывал двоих детей.

Вадим Лисица и Alyosha Фото: скріншот

Познакомились Вадим и Елена в Запорожье, когда исполнительнице было всего 15 лет, а продюсеру уже 26. В начале их общения Лисица заметил талант девушки и считал ее мудрой. Впоследствии они записали первые две песни и переехали в Киев.

"Когда ты с человеком находишься очень часто вместе и общаешься, ты в любом случае узнаешь много об этом человеке, а он — о тебе. Конечно, появляется симпатия. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Так случилось, что эти ощущения — они появились и у нее, и у меня", — вспомнил продюсер.

История их отношений длилась довольно долго, по словам Лисицы. У них с женой впоследствии начались на фоне этого скандалы.

"Папа мне говорил, что это некрасивая история, но если ты любишь человека по-настоящему, а это была серьезная любовь, то ты не виноват, что это произошло, надо решать ситуацию, чтобы дети и жена меньше всего пострадали", — рассказал Вадим Лисица.

Елена Тополя

В частности, продюсер вспомнил, что первые три года отношений с Alyosha были похожи на "фейерверк". Впрочем, со временем ситуация ухудшилась. Влюбленные разошлись спустя семь лет романа. Лисица говорит, что это из-за того, что певица хотела развивать карьеру, а не строить семью.

"Я понял, что мы не будем вместе. Я увидел со стороны немного ее, как она ведет себя и что происходит. Для меня это не было какой-то новостью. Единственное, это очень неприятная для меня история, это была стрессовая для меня ситуация", — рассказал Лисица.

После этого знаменитости начали активнее работать, а чувства вылились в ряд песен.

Сейчас Елена Тополя не общается с бывшим возлюбленным. Они связывались только, когда певица во время войны находилась в США. Более того, тогда, как говорит Лисица, почему-то просила у него прощения.

"Сейчас мы не общаемся. Как она говорит, она общается со мной только тогда, когда ей что-то нужно. Так оно и есть", — рассказал продюсер.

Сейчас Тополя находится в 12-летнем браке с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Звезда сцены воспитывает с ним троих детей. А Лисица в 2017 году во второй раз женился на Ирине Лисице. У них есть общая дочь.

Напомним, Елена Тополя прокомментировала слухи о разводе с мужем Тарасом Тополей. Певица акцентировала, что в их семье принято обо всем говорить, даже если это неприятные, конфликтные моменты, они все проговаривают вместе.

Также Фокус писал о том, что украинский режиссер и бывший художественный руководитель Театра на левом берегу Днепра Стас Жирков, который уехал из Украины в начале полномасштабной войны, рассказал, как ему это удалось сделать.