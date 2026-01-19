Трое детей от военного: что известно о личной жизни Елены Тополи (фото)

Украинская певица Алена Тополя недавно закончила многолетние отношения, в которых родилось трое детей. Еще раньше она встречалась со своим продюсером.

Фокус рассказывает, что известно о личной жизни артистки, которая активно начала развивать свой личный творческий бренд "Олена Тополя", ранее будучи известной как Alyosha.

А 19 января разгорелся скандал вокруг частного видео звезды сцены. 23-летний мужчина начал угрожать Елене и требовать 75 тысяч долларов, а она отказала ему и подала заявление в правоохранительные органы.

Елена Тополя с Вадимом Лисицей

Продюсер и певица состояли в отношениях в начале 2000-х. Сначала между ними были только рабочие отношения. Впрочем, впоследствии между Лисицей и его юной подопечной возникла взаимная симпатия. Впрочем, на тот момент продюсер был женат и воспитывал двоих детей.

Відео дня

Познакомились Вадим и Елена Тополя в Запорожье, когда исполнительнице было всего 15 лет, а продюсеру — 26. Впоследствии они записали две песни и переехали в Киев.

"Так случилось, что эти ощущения — они появились и у нее, и у меня", — рассказывал Лисица, у которого впоследствии с женой начались на фоне этого конфликты.

Продюсер говорил, что первые три года отношений с Еленой Тополей были похожи на "фейерверк". А со временем ситуация ухудшилась. Они разошлись через семь лет романа. Вроде бы из-за того, что певица хотела развивать карьеру, а не строить семью.

Вадим Лисица и Елена Тополя Фото: YouTube

Брак Елены Тополи с Тарасом и трое детей

Елена и Тарас Тополя — лидер украинской рок-группы "Антитела" — поженились в 2013 году. Они были вместе более 12 лет, став одной из самых известных пар украинского шоубизнеса. Во время брака Елена взяла фамилию мужа и начала развивать карьеру под новым именем.

У уже бывших супругов есть трое детей:

сын Роман (родился в 2013 году);

сын Марк (2015);

дочь Мария (2020).

1 декабря 2025 года Тарас и Елена Тополи внезапно объявили о разводе после 12 лет брака. Пара отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу, а комментариев относительно разрыва не будут давать.

Тарас и Елена Тополя с детьми Фото: Instagram

В различных интервью певица признавалась, что их брак не был идеальным и, как в любой семье, они сталкивались со спорами и трудностями, но вместе находили способы их преодолеть.

А инициатором развода, судя по судебным реестрам, стал именно Тарас.

Тарас Тополя в ВСУ

С началом полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Тарас Тополя вместе с другими музыкантами присоединился к Силам территориальной обороны Вооруженных Сил Украины как доброволец. Сначала лидер "Антител" и его товарищи служили в составе 130-го батальона ТрО, где выполняли обязанности стрелков и парамедиков — оказывали тактическую медицинскую помощь раненым собратьям непосредственно на фронте, в частности на Киевщине и позже на Харьковщине.

После нескольких месяцев на фронте артист и его коллеги из группы были выведены из активной линии боевых действий по приказу командования. Он продолжил творческую и волонтерскую деятельность, в частности сотрудничество с Главным управлением разведки Украины в информационной сфере.

Тарас Тополя в 2022 году стал добровольцем в рядах ВСУ Фото: Instagram

Тем временем Елена Тополя с детьми в начале большой войны выехала в США, а затем вернулась в родную Украину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Публичные люди обратились к Елене Тополе на фоне скандала со сливанием ее личного видео. В частности, Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай выразили свою поддержку.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Киева, который требовал деньги за нераспространение конфиденциальной информации о певице.

Кроме того, Вадим Лисица резко отреагировал на новости о разводе Тополь.