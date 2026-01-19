Тина Кароль и другие звезды поддержали Елену Тополю на фоне скандала с видео: что известно
Публичные люди обратились к певице Елене Тополе на фоне скандала со сливом ее личного видео. Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай и другие написали слова поддержки.
В ночь на 19 января украинским блогерам и журналистам поступили электронные письма с информацией, что есть видео, на котором зафиксированы отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения. Тополя уже отреагировала, а ее коллеги и друзья выразили поддержку.
Елена Тополя прокомментировала скандал
"Обращаюсь к вам после того, как произошел криминал. Мои интимные видео, уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стыдиться — стыд должны чувствовать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — начала звезда.
Она отметила, что 10 января ее начали шантажировать и требовать деньги (75 тысяч долларов). Впрочем, Елена не согласилась, а видео в конце концов оказалось в сети.
"Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет. Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: Мое тело, моя интимность — это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или порочить его", — отметила певица.
Елена попросила медийных людей, которые получат ролик, не распространять его, не делать скрины и тому подобное.
Реакция сети
Поклонники Елены и многие публичные люди поддержали звезду на фоне скандала:
- "Поддержка и рядом", — написала Тина Кароль.
- "У каждого здорового человека есть интимные фото. Это нормально. Ты красивая, молодая и странно, было бы если бы их не было. Ну а кто их увидит, пусть только подумают, какая ты классная. Держись, мы с тобой", — отметил актер Алексей Суровцев.
- "Желаю, чтобы их настигла ответственность — громкая, публичная и навсегда! А тебя крепко обнимаю", — обратилась певица Lida Lee.
- "Лена, очень достойный ответ! Спасибо вам за смелость, желаю вам ресурса пережить это все. Самое циничное и самое жалкое, что может сделать человек по отношению к другому человеку. Стыд за таких распространителей! Позор!" — написал блогер Игорь Донских.
- "Моя вам поддержка!" — отметила Рамина Эсхакзай.
- "Обнимаю" — комментарий певицы Оли Цибульской.
- "Ты непревзойденная !!! И очень сильная!!! Желаю стойкости в защите собственных границ!!!" — написала певица Анна Завальская.
