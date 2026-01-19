В сеть "слили" приватные видео Елены Тополи: что просходит с певицей

В тексте письма, которое получили СМИ, говорится, что Елена Тополя с октября 2025-го по январь 2026 года якобы имела интимные связи с молодым человеком 2003 года рождения. Тот скрыто снимал видео деликатного характера, а после этого начал ее шантажировать.

Шантаж Елены Тополи

Впоследствии певица опубликовала в соцсетях пост, где рассказала свою версию происходящего. По ее словам, угрозы поступили еще 10 января. Злоумышленник требовал денег, чтобы не публиковать записи в интернете.

Елена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По ее словам, материалы сфабрикованы — даты специально указаны фейковые, чтобы унизить и "навязать вину измены".

"Мое тело, моя интимность — это не добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или осквернять его", — заявила она.

Требования шантажистов

Тополя обнародовала текст требований, которые получила от шантажистов. Злоумышленники требовали перечислить 25 ETH (эквивалент около 75 тысяч долларов США) на указанный криптокошелек, угрожая дальнейшим распространением материалов.

Певица попросила журналистов, медиа, блогеров и всех, у кого появляются эти материалы, не публиковать материалы и не делать скриншоты. Фокус обратился к ней за дополнительными комментариями.

"Полиция приняла заявление. Ведется следствие. Видео распространяют Telegram-каналы", — прокомментировала представитель артистки.

Подозреваемый был пойман

Позже появилась информация от полиции, что подозреваемого таки задержали.

"За нераспространение конфиденциальной информации относительно артистки задержанный требовал деньги. Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, требовал деньги. Его задержали оперативники ДВР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию", — говорится в сообщении.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого Фото: Национальная полиция Киевской области

Вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Продолжаются мероприятия для установления лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание — 12 лет лишения свободы", — пишут правоохранители.

Юридическая сторона

В Украине также предусмотрена уголовная ответственность за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни (ст. 182 Уголовного кодекса Украины). Наказание в зависимости от обстоятельств — от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Если видео интимного характера, могут применяться и другие положения УКУ. Например, за производство, продажу или распространение порнографических материалов наказывают:

штрафом (50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан);

арестом до 6 месяцев;

или ограничением свободы/арестом до 3 лет.

Кроме того, изымают сами материалы и средства их изготовления и распространения.

