Тіна Кароль та інші зірки підтримали Олену Тополю на фоні скандалу з відео: що відомо

Публічні люди звернулися до співачки Олени Тополі на фоні скандалу зі зливанням її приватного відео. Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай та інші написали слова підтримки.

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження. Тополя вже відреагувала, а її колеги та друзі висловили підтримку.

Олена Тополя прокоментувала скандал

"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — почала зірка.

Вона наголосила, що 10 січня її почали шантажувати та вимагати гроші (75 тисяч доларів). Втім, Олена не погодилася, а відео зрештою опинилося в мережі.

"Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: Моє тіло, моя інтимність — це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її", — зазначила співачка.

Олена попросила медійних людей, які отримають ролик, не поширювати його, не робити скріни тощо.

Реакція мережі

Прихильники Олени та багато публічних людей підтримали зірку на фоні скандалу:

"Підтримка і поруч", — написала Тіна Кароль.

"У кожної здорової людини є інтимні фото. Це нормально. Ти красива, молода і дивно, було б якби їх не було. Ну а хто їх побачить, нехай лише подумають, яка ти класна. Тримайся, ми з тобою", — зазначив актор Олексій Суровцев.

"Бажаю, щоб їх наздогнала відповідальність — гучна, публічна й назавжди! А тебе міцно обіймаю", — звернулася співачка Lida Lee.

"Олено, дуже гідна відповідь! Дякуємо вам за сміливість, бажаю вам ресурсу пережити це все. Найцинічніше і найжалюгідніше, що може зробити людина по відношенню до іншої людини. Сором за таких розповсюджувачів! Ганьба!" — написав блогере Ігор Донскіх.

"Моя вам підтримка!" — зазначила Раміна Есхакзай.

"Обіймаю" — коментар співачки Олі Цибульської.

"Ти неперевершена!!!! І дуже сильна!!! Бажаю стійкості у захисті власних кордонів!!!" — написала співачка Анна Завальська.

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Києва, який вимагав гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо Олени Тополі.

